สื่ออาเซียนยกไทยจัดอาเซียนพาราเกมส์อย่างมืออาชีพ

การแข่งขันกีฬา อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ปิดฉากลงอย่างงดงาม พร้อมทิ้งความประทับใจไว้ในใจนักกีฬา ผู้เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชนจากทั่วภูมิภาคอาเซียน ไม่เพียงเป็นเวทีแสดงศักยภาพของนักกีฬาพาราจากหลากหลายชาติ หากยังสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและศักยภาพของประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพ ที่สามารถบริหารจัดการแข่งขันได้อย่างเป็นระบบและได้มาตรฐานสากล
ความสำเร็จของการแข่งขันครั้งนี้ครอบคลุมในทุกมิติ ตั้งแต่การจัดการแข่งขันที่เป็นระเบียบ พิธีเปิด–ปิดที่ยิ่งใหญ่และถ่ายทอดคุณค่าอันทรงพลังของกีฬาพารา การดูแลนักกีฬาพาราอย่างใส่ใจในทุกรายละเอียด ไปจนถึงการสนับสนุนการทำงานของสื่อมวลชนผ่าน ศูนย์ประสานงานสื่อมวลชนหลัก (Main Press Center : MPC) และศูนย์ประสานงานสื่อมวลชนประจำสนามแข่งขัน (Sub Press Center: SPC) ที่มีความพร้อม เอื้อต่อการรายงานข่าวอย่างมีประสิทธิภาพ
เสียงสะท้อนเชิงบวกจากสื่อมวลชนอาเซียนจำนวนมาก ต่างมองไปในทิศทางเดียวกันว่า การแข่งขันครั้งนี้มีบทบาทสำคัญในการยกระดับภาพลักษณ์ของอาเซียนพาราเกมส์ ในฐานะเวทีกีฬาที่ส่งเสริม ความเท่าเทียม ศักดิ์ศรี และคุณค่าของมนุษย์อย่างแท้จริง
นายโมฮามัด ไฟซัล บิน บาซารี สื่อมวลชนจาก Astro Arena สถานีโทรทัศน์กีฬาชั้นนำของมาเลเซีย กล่าวชื่นชมการจัดการแข่งขันว่า อาเซียนพาราเกมส์เป็นการแข่งขันที่มีความพิเศษ และไม่ใช่เรื่องง่ายในการจัดการ เนื่องจากต้องคำนึงถึงความสะดวกและความปลอดภัยของทั้งนักกีฬาและสื่อมวลชนจากทั่วอาเซียน
“นี่เป็นประสบการณ์ครั้งแรกของผมในการทำข่าวในสนามการแข่งขันพาราเกมส์ ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพสามารถบริหารจัดการได้อย่างยอดเยี่ยม ตั้งแต่การเลือกจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นเมืองที่มีความพร้อมด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ไปจนถึงสนามแข่งขันที่ออกแบบตามแนวคิด Universal Design รวมถึงศูนย์ประสานงานสื่อมวลชนที่มีความพร้อมครบถ้วน แม้แต่รายละเอียดเล็ก ๆ อย่างการจัดเตรียมอาหารฮาลาลสำหรับสื่อมวลชนมุสลิม ก็ให้ความสำคัญอย่างมาก ซึ่งเป็นเรื่องที่ผมประทับใจครับ”
ขณะที่ นางเวียต งา วู ช่างภาพจาก องค์การการกีฬาแห่งเวียดนาม กล่าวว่า คณะกรรมการจัดการแข่งขันและสหพันธ์กีฬาต่าง ๆ ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยม ใส่ใจในทุกรายละเอียด โดยเฉพาะศูนย์ประสานงานสื่อมวลชนหลักและศูนย์ย่อย ที่มีความพร้อมทั้งด้านเทคนิคและการดูแลจากเจ้าหน้าที่
“การจัดการแข่งขันโดยรวมทำได้ดีมาก และดิฉันคิดว่าทุกประเทศในอาเซียนต่างประสบความสำเร็จจากการแข่งขันครั้งนี้ สำหรับเวียดนาม เราบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งในกีฬาว่ายน้ำพาราและยกน้ำหนักพารา ที่สามารถคว้าเหรียญทองพร้อมทำลายสถิติได้ นอกจากนี้ ฉันยังมองเห็นความหวัง พลัง และความภาคภูมิใจของนักกีฬาพาราทุกชาติ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนมีความสุขมากค่ะ”
ด้าน นางสาวฟาราห์ นาจิฮะห์ บินติ ซูไรมี สื่อมวลชนจาก สำนักข่าวแห่งชาติมาเลเซีย (BERNAMA) กล่าวว่า ความสำเร็จของการแข่งขันส่วนหนึ่งมาจากการเลือก จังหวัดนครราชสีมา เป็นสถานที่จัดการแข่งขัน ซึ่งสนามแข่งขันมีความพร้อม และตั้งอยู่ไม่ไกลจากกันมาก ช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางของสื่อมวลชน รวมถึงความพร้อมของอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในศูนย์ประสานงานสื่อมวลชน ที่ช่วยให้การรายงานข่าวเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
เสียงชื่นชมจากสื่อมวลชนอาเซียนในครั้งนี้ ไม่เพียงตอกย้ำความสำเร็จของประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 เท่านั้น หากยังสะท้อนให้เห็นถึงหัวใจสำคัญของการจัดการแข่งขัน ที่ให้ความสำคัญกับ ความเท่าเทียม การเข้าถึง และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในทุกมิติ
ความประทับใจที่เกิดขึ้นตลอดการแข่งขันจึงไม่ได้จบลงเพียงในสนามกีฬา หากยังกลายเป็นภาพจำที่ช่วยยกระดับอาเซียนพาราเกมส์ ให้ก้าวสู่การเป็นเวทีกีฬาพาราที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาคและนานาชาติอย่างแท้จริง