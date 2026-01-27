ซีเกมส์ฉาวมีเหตุผู้หญิงโดนล่วงละเมิด อลป.ไทย ทำ MOU ปกป้องสิทธิสตรีทันที

“ดร.เก๋” ดร.สุวรรณา ศิลปอาชา รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เผยข้อมูลอันน่าหดหู่ว่าซีเกมส์ครั้งที่ 33 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ ได้เกิดกรณีนักกีฬาหญิงทั้งไทย และต่างชาติ โดนล่วงละเมิดมากถึง 10 เคส
ดร.สุวรรณา ศิลปอาชา เผยว่า นักกีฬาสุภาพสตรี และเจ้าหน้าที่ประสานงาน (เลซอง) ประจำทีมต่างๆ โดนล่วงละเมิด และมีเคสร้องเรียนเข้ามายังคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ถึง 10 เคส กรณีที่เกิดขึ้นมาในหลายๆ รูปแบบ ทั้งในรูปแบบของการล่วงละเมิดทางวาจา, ทางจิตใจ และไปถึงขึ้นพยายามที่จะล่วงละเมิดทางร่างกาย แต่ที่น่าตกใจกว่านั้นคือ 1 ใน 10 เคสที่เกิดขึ้นนั้น เกิดกับนักกีฬาสุภาพสตรีต่างชาติ
ทุกเคสเราเข้าไปเจรจาพูดคุยทำความเข้าใจ ไม่ถึงขั้นไปจบด้วยการแจ้งความที่โรงพัก หรือจบด้วยการจ่ายเงินเยียวยาอะไร เพราะฝ่ายที่กระทำบอกว่าไม่ได้คิดอะไร แต่ฝ่ายที่โดนกระทำก็มองว่า โดนกระทำ โดนล่วงละเมิด มีตั้งแต่เคสเล็ก ไปจนถึงเคสใหญ่ๆ ที่ไปถึงขั้นพยายามจะล่วงละเมิดทางร่างกาย อันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่เราต้องหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว
นอกจากนี้ ดร.สุวรรณา ศิลปอาชา รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สิริลักษณ์ เชียงวงศ์ หัวหน้าสำนักงานกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย (UNFPA) และ ปรียามล ธนวิสุทธิ์ Editor in Chief, HiSoParty Magazine ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกันยกระดับมาตรฐาน Safeguarding in Sport เพื่อ ปกป้องนักกีฬาและบุคลากรในวงการกีฬา จากการถูกคุกคามและความรุนแรงทุกรูปแบบ และสร้างสภาพแวดล้อมทางกีฬาที่ปลอดภัย เคารพศักดิ์ศรี และเท่าเทียม ที่ห้องประชุม 1 คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ เมื่อวันที่ 27 ม.ค.69 โดยมี ผศ.ดร.พิมล ศรีวิกรม์ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ให้เกียรติร่วมในพิธี
ผศ.ดร.พิมล ศรีวิกรม์ ให้ความเห็นว่า เรื่องของ Safeguarding in Sport ในประเทศไทยอาจจะถือเป็นเรื่องใหม่ แต่ในคณะกรรมการโอลิมปิกสากล หรือ IOC ถือว่าได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากและยกเป็นนโยบายหลัก เพื่อปกป้องนักกีฬาและบุคลากรในวงการกีฬา จากการถูกคุกคามและความรุนแรงทุกรูปแบบ และสร้างสภาพแวดล้อมทางกีฬาที่ปลอดภัย เคารพศักดิ์ศรี และเท่าเทียม ซึ่งคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ได้เริ่มเข้ามาทำงานเชิงรุกในเรื่องนี้ เพราะเราเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก