ไทยลุ้นงานใหญ่กับ ปารากวัย-ชิลี ชิงเจ้าภาพยูธโอลิมปิกเกมส์ 2030

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เผย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ลุ้นงานใหญ่ ชิงเป็นเจ้าภาพมหกรรมกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ ปี 2030 กับ เมืองอาซุนซิออน ประเทศปารากวัย และเมืองซานติอาโก ประเทศชิลี เชื่อมั่นศักยภาพในด้านต่าง ๆ ของเรา นอกเหนือจากการพัฒนากีฬา ยังมีเรื่องการส่งเสริมกิจกรรมของเยาวชน และการศึกษา ตลอดจนการมอบประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้างแก่ชุมชน น่าจะทำให้ประเทศไทยมีโอกาสได้รับสิทธิ์จัดกีฬารายการสำคัญครั้งนี้
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซี) กำลังดำเนินการคัดเลือกเจ้าภาพมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเยาวชน หรือ ยูธโอลิมปิกเกมส์ ฤดูร้อน ครั้งที่ 5 ปี 2030 โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้รับมติจากคณะรัฐมนตรีให้ประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพด้วย และกระบวนการถึงขณะนี้ กรุงเทพมหานคร ในนามเมืองเจ้าภาพ ก็เป็น 1 ใน 3 เมืองที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย ร่วมกับ เมืองอาซุนซิออน ประเทศปารากวัย และเมืองซานติอาโก ประเทศชิลี ก่อนจะมีการประกาศเมืองเจ้าภาพอย่างเป็นทางการในช่วงกลางปีนี้
“กรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพยูธโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 5 จะทำงานร่วมกับ กกท. นำเสนอความพร้อมทุกด้านเป็นเอกสารไปยังไอโอซี ซึ่งศักยภาพของประเทศไทยในด้านต่าง ๆ นอกเหนือจากการพัฒนากีฬา แล้ว ยังมีเรื่องการส่งเสริมกิจกรรมของเยาวชน และการศึกษา ตลอดจนการมอบประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้างแก่ชุมชน ทั้งหมดนี้คือความมั่นใจว่าเรามีโอกาสที่จะได้รับสิทธิ์การเป็นเจ้าภาพไม่น้อยไปกว่า ปารากวัย และชิลี” ดร.ก้องศักด กล่าว
สำหรับมหกรรมกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ ฤดูร้อน เป็นการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกของเยาวชนในช่วงอายุ 15-18 ปี บรรจุชนิดกีฬาแข่งขันเช่นเดียวกับโอลิมปิกเกมส์ และจัดทุก 4 ปี โดยเริ่มการชิงชัยครั้งแรก ที่ประเทศสิงคโปร์ ปี 2010, ครั้งที่ 2 ที่เมืองนานกิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ปี 2014, ครั้งที่ 3 ที่เมืองบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา ปี 2018 ส่วนการแข่งขันครั้งที่ 4 ที่เมืองดาการ์ ประเทศเซเนกัล เดิมกำหนดให้มีขึ้นในปี 2022 แต่ช่วงเวลานั้นประสบปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ไปทั่วโลก ทำให้ต้องขยับมาแข่งขันในปี 2026 ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม-13 พฤศจิกายนนี้ แทน