ยามาฮ่า ร่วมปล่อยขบวนนักวิ่งไนท์รันระดับโลก บุรีรัมย์มาราธอน จัดเต็มความยิ่งใหญ่ฉลองครบรอบ 10 ปี

บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขัน บุรีรัมย์มาราธอน 2026 เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 10 ปี ทศวรรษแห่งความสำเร็จของไนท์รันระดับโลก โดย นายภาณุพล กิตติคำรณ ที่ปรึกษาอาวุโสประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันอันยิ่งใหญ่ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด และประธานสนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จำกัด เป็นประธานในพิธี
การแข่งขันบุรีรัมย์มาราธอน 2026 มีนักวิ่งเข้าร่วมมากถึง 35,789 คน แบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่
• ระยะมาราธอน 42.195 กิโลเมตร
• ระยะฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตร
• ระยะมินิมาราธอน 10.0 กิโลเมตร
• ระยะฟันรัน 4.554 กิโลเมตร
ในโอกาสนี้ นายภาณุพล กิตติคำรณ, นายอุกฤษณ์ ภาควิวรรธ และ นายจิรภัทร สายเพชร ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ได้รับเกียรติร่วมปล่อยขบวนนักวิ่ง สร้างสีสันและบรรยากาศแห่งความคึกคักให้กับการแข่งขัน
นอกจากนี้ ยามาฮ่ายังได้จัดกิจกรรมสนับสนุนนักวิ่งอย่างเต็มรูปแบบ ด้วยการตั้ง จุดบริการน้ำดื่ม ตลอดการแข่งขัน พร้อมจัด Photo Booth มุมถ่ายภาพกับรถจักรยานยนต์ Yamaha Fazzio ณ จุดเส้นชัย เพื่อให้ผู้พิชิตการแข่งขันได้ร่วมบันทึกความประทับใจ อีกทั้งยังมีบริการเครื่องดื่มเพิ่มความสดชื่นให้กับนักวิ่งทุกคน
สำหรับการแข่งขันบุรีรัมย์มาราธอน เป็นรายการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก World Athletics Road Race Label ซึ่งนักวิ่งสามารถนำผลการแข่งขันไปใช้เป็นสถิติสำหรับการควอลิฟายในการแข่งขันระดับนานาชาติทั่วโลกได้
ทั้งนี้ การร่วมพิธีเปิดและการปล่อยขบวนนักวิ่งในศึก บุรีรัมย์มาราธอน 2026 ฉลองครบรอบ 10 ปี ได้จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2569 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์
#YamahaRevsRunning #YamahaRevsJogging #ยามาฮ่าวิ่งเพื่อสุขภาพ #BuriramMarathon2026