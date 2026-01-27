"บิ๊กเอ" ประธาน อลป. นั่งที่ปรึกษาสมาคมกีฬาพิกเคิลบอล หนุนพัฒนานักกีฬาไทยสู่เวทีนานาชาติ

นางทยา ทีปสุวรรณ นายกสมาคมกีฬาพิกเคิลบอล เผยข่าวดี ผ.ศ.พิมล ศรีวิกรม์ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ตอบรับดำรงตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษาสมาคมกีฬาพิกเคิลบอล อย่างเป็นทางการ พร้อมให้คำแนะนำเชิงนโยบายในการเร่งพัฒนาศักยภาพนักกีฬาพิกเคิลบอลของไทย เพื่อผลักดันสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติ
โดยนางทยา ทีปสุวรรณ นายกสมาคมกีฬาพิกเคิลบอล นำทีมคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ ผ.ศ.พิมล ศรีวิกรม์ ภายหลังตอบรับนั่งตำแหน่งประธานที่ปรึกษาสมาคมฯ และให้เกียรติเข้าประชุมคณะกรรมการสมาคมพิกเคิลบอลในนัดแรก ซึ่งทางสมาคมฯ ได้รายงานผลการดำเนินงานตลอดจนความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนต่างๆ ตั้งแต่ผลักดันให้พิกเคิลบอลได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นชนิดกีฬา ต่อมาเสนอจัดตั้งเป็น สมาคมกีฬาพิกเคิลบอล The Pickleball Sport Association (TPSA) ซึ่งได้รับการประกาศรับรองอย่างเป็นทางการ จากการกีฬาแห่งประเทศไทยเมื่อปลายปีที่ผ่านมา
โดยหนึ่งในผลงานที่ประสบความสำเร็จอย่างมากคือ การจัดการแข่งขัน MLAB Thailand Pickleball Championship 2025 ณ Rugby School International จังหวัดชลบุรี ด้วยมาตรฐานระดับนานาชาติ มีสนามแข่งขัน 16 สนาม และนักกีฬาจากกว่า 15 ประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน สะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรายการระดับสากล ซึ่งในปีนี้ สมาคมฯ มีแผนจัดการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ใหญ่อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
นอกจากนี้สมาคมกีฬาพิกเคิลบอล ยังได้สนับสนุนในการคัดเลือกตัวนักกีฬาไทย เข้าร่วมการแข่งขัน ‘LI-NING CUP’ China -Asean Pickleball Open ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม ด้วยการคว้าอันดับ Top 8 ตอกย้ำศักยภาพของนักกีฬาพิกเคิลบอลไทยในเวทีนานาชาติ
นางทยา เปิดเผยถึงแผนงานในปีนี้ว่า สมาคมฯ เตรียมจัดการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ย่อยอีก 5 สนาม ก่อนปิดท้ายด้วยการแข่งขันรายการใหญ่ช่วงปลายปี ควบคู่กับการเดินหน้าส่งเสริมกีฬาพิกเคิลบอลให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในกลุ่มเยาวชนและนักศึกษา ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด เพื่อสร้างฐานนักกีฬา และเตรียมความพร้อมสู่การเป็นตัวแทนทีมชาติไทยในอนาคต โดยนำร่องโครงการที่โรงเรียนกีฬา จ.ตรัง
ด้านคุณพิมล ประธานที่ปรึกษาสมาคมฯ ได้กล่าวให้กำลังใจสมาคมฯ โดยเน้นย้ำถึงการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กร เพื่อยกระดับก้าวสู่การเป็นสมาคมกีฬาระดับประเทศ และผลักดันนักกีฬาพิกเคิลบอลทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันในนามประเทศไทยอย่างเป็นทางการในเวทีโลกต่อไป
ติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมกีฬาพิกเคิลบอล ได้ที่ IG/FB The Pickleball Sport Association (TPSA) #สมาคมกีฬาพิกเคิลบอล # ThePickleballSportAssociation #Pickleball