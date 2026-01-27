ลุมพินี ตั้ง “เสี่ยโก้” กับ “สรวีย์” เป็นโปรโมเตอร์ร่วม

นายก่อเกียรติ พาณิชยารมณ์ โปรโมเตอร์มวยโลกเจ้าของรางวัลยอดเยี่ยมเอเชีย 3 สถาบัน ได้รับความไว้วางใจจากพลโท พงศ์ชาติ กัมพลานุวงศ์ นายสนามมวยลุมพินีแต่งตั้งเป็นโปรโมเตอร์จัดการแข่งขันมวยร่วมกับนายสรวีย์ ฤิทธิชัย "เสี่ยโก้" มั่นใจใช้ประสบการณ์ที่มีจัดศึกมวยไทยให้เวทีลุมพินีกลับมาคึกคักมีสีสัน และปั้นนักมวยไทยดาวรุ่งสู่ถนนกำปั้นโลกต่อไป
ร้อยตำรวจโท ดร. มนัส โนนุช ประธานกรรมการ
มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ และประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเป็นประธานที่ปรึกษาบริษัท ก่อเกียรติ บ๊อกซิ่ง กรุ๊ป จำกัด พร้อมด้วย "เสี่ยโก้" นายก่อเกียรติ พาณิชยารมณ์ โปรโมเตอร์มวยโลกเจ้าของรางวัลยอดเยี่ยมเอเชีย 3 สถาบัน และ นายสรวีร์ ฤทธิชัย เข้าพบ พลโท พงศ์ชาติ กัมพลานุวงษ์ นายสนามมวยลุมพินี เพื่อรับการแต่งตั้งเป็นโปรโมเตอร์จัดการแข่งขันมวยไทย ให้กับเวทีมวยลุมพินี ซึ่งทางเวทีมวยลุมพินีเชื่อว่า "เสี่ยโก้" นายก่อเกียรติ พาณิชยารมณ์ และนายสรวีย์ ฤทธิชัย จะเข้ามาสร้างสีสันความคึกคักให้เกิดขึ้นกับเวทีมวยลุมพินีเร็วๆนี้
"เสี่ยโก้" นายก่อเกียรติ พาณิชยารมณ์ มั่นใจว่า "ประสบการณ์ในการทำมวยสากลชิงแชมป์โลก จนเป็นโปรโมเตอร์มวยโลก รางวัลยอดเยี่ยมแห่งเอเซีย จาก 3 สถาบัน WBA , WBC , WBO และสร้างแชมป์โลกสถาบันหลักให้คนไทย ทั้ง 3 สถาบันมาหลายคน โดยตนเองที่จับมือร่วมกับนายสรวีย์ ฤทธิชัย จะนำประสบการณ์จากการดำเนินการถ่ายทอดสดมวยไทยศึกศิลปะมวยไทยนายขนมต้มทาง ททบ. 5 และจาก
ศึกอัศวินดำ-ก่อเกียรติ ช่อง 9 อสมท. , มหกรรมมวยไทยนานาชาติ ก่อเกียรติสัญจร มาผสมผสานหารูปแบบการจัดการแข่งขันที่ลงตัว ตรงกับความต้องการของวงการมวยในปี 2569 อย่างลงตัวต่อไป
วันนี้ตนเองได้รับการแต่งตั้งเป็น โปรโมเตอร์ลุมพินี ร่วมกับ นายสรวีย์ ฤทธิชัย จาก พลโท พงศ์ชาติ กัมพลานุวงศ์ นายสนามมวยลุมพินี และได้รับเกียรติจากร้อยตำรวจโท ดร. มนัส โนนุช ประธานกรรมการ มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ และประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเป็นประธานที่ปรึกษาบริษัท ก่อเกียรติ บ๊อกซิ่ง กรุ๊ป จำกัด ร่วมแสดงความยินดี ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ทั้งสองท่านที่ให้โอกาส
คาดว่าในเร็วๆนี้ จะมีรายการมวยดี ถ่ายทอดสดมวยไทยและมวยสากลมุ่งแชมป์โลกในสังกัด ก่อเกียรติ ให้ติดตามกันแน่นอน