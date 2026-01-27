PUMA เปิดตัวคอลเล็กชัน “Race Ahead” กับนิยามใหม่ของการแต่งกายรับปีใหม่ด้วยสไตล์ที่เต็มไปด้วยพลังและการเคลื่อนไหว

PUMA เริ่มต้นปี 2026 ด้วยการเปิดตัวคอลเล็กชัน Race Ahead ซึ่งเป็นการตีความใหม่ของสไตล์สปอร์ตลักซ์ในมุมมองร่วมสมัย ที่ได้แรงบันดาลใจจากปีมะเมียและอะดรีนาลีนของวัฒนธรรมมอเตอร์สปอร์ต อัดแน่นด้วยพลังแห่งการเคลื่อนไหว คอลเล็กชันนี้นำอิทธิพลจากโลกแห่งการแข่งขันมาตีความใหม่เป็นซิลูเอตร่วมสมัยที่ดูทันสมัย ที่ออกแบบมาเพื่อการเริ่มต้นปีใหม่อย่างโดดเด่นและทรงพลัง
คอลเล็กชันนี้เฉลิมฉลองทั้งความหลากหลายในการสวมใส่และสไตล์ ด้วยการนำเสนอ 2 ลุคที่แตกต่างกันจาก PUMA ได้แก่
Sporty & Active: เสื้อเจอร์ซีย์เนื้อผ้าเบา ที่โดดเด่นด้วยดีเทลแรงบันดาลใจจากมอเตอร์สปอร์ต ถ่ายทอดทัศนคติที่เฉียบคมและมั่นใจ เหมาะสำหรับไลฟ์สไตล์ที่ต้องเคลื่อนไหวตลอดวัน
Casual & Everyday: ไอเทมที่สวมใส่ง่ายในชีวิตประจำวัน ถูกยกระดับด้วยดีไซน์ที่ได้แรงบันดาลใจจากโลกของการแข่งขัน ถ่ายทอดความสบายในทุกวัน พร้อมกลิ่นอายความเท่และมีสไตล์
ด้วยการผสานโทนสีกลางที่เรียบๆ เข้ากับรายละเอียดงานออกแบบที่สะดุดตา คอลเล็กชัน Race Ahead จึงช่วยยกระดับการแต่งกายในชีวิตประจำวันให้มีความหรูหราแบบสปอร์ตลักซ์ ตั้งแต่แจ็คเก็ตสไตล์เรซเซอร์ที่ดูปราดเปรียว ไปจนถึงเสื้อผ้าที่สวมใส่ได้หลากหลายและเสื้อเจอร์ซีย์บางเบา ทุกชิ้นถูกออกแบบมาเพื่อยกระดับตู้เสื้อผ้าใหม่ที่สดใหม่สำหรับปีที่กำลังจะมาถึงคอลเล็กชัน Race Ahead วางจำหน่ายแล้วตั้งแต่วันนี้ที่ PUMA.com, ร้าน PUMA flagship store และร้านค้าที่ร่วมรายการ
ติดตามรายละเอียดผลิตภัณฑ์ใหม่ กิจกรรม และโปรโมชันต่างๆ ของ PUMA ประเทศไทย ได้ที่เว็บไซต์ https://th.puma.com เฟซบุ๊ก: www.facebook.com/PUMAThailandOfficial และอินสตาแกรม: www.instagram.com/pumathailand