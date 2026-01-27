“พรรณนภา” จอมเตะแชมป์โลก ประกาศอำลาทีมชาติ เปิดทางรุ่นน้องทำหน้าที่

“นก” พรรณนภา หาญสุจินต์ นักเทควันโดจอมเก๋า ดีกรีแชมป์โลก 2019 ประกาศปิดฉากเส้นทางของตนเองในฐานะนักกีฬาทีมชาติไทย พร้อมเปิดโอกาสให้รุ่นน้องก้าวขึ้นมาทำหน้าที่แทนตนเอง หลังรับใช้ชาติมาอย่างยาวนานนับ 10 ปี
พรรณนภา โพสต์เฟซบุ๊คระบุว่า “ความทรงจำ🤍🥋
ขอบคุณคุณพิมล พี่แม็กซี่ คุณบิ๊ก และเจ้าหน้าที่สมาคมเทควันโดทุกๆคน ที่คอยสนับสนุน คอยซัพพอร์ต ในทุกๆเรื่อง
ขอบคุณโค้ชเช โค้ชปาร์ค โค้ชชิต โค้ชแม็ก โค้ชเล็ก โค้ชต้อ ที่คอยฝึกซ้อม สั่งสอน แก้ไขของผิดพลาดของหนูให้มันดีขึ้น ทั้งเรื่องซ้อม เรื่องวินัย และเรื่องอื่นๆในการใช้ชีวิตประจำวันอีกเยอะมาก
ขอบคุณพี่โชค พี่แชมป์ พี่กุล พี่เจน พี่วิว โซดา เซฟ แท่น รวมไปถึงคุณหมอโอ๊ต คุณหมอกร ที่คอยดูแล และรักษาอาการบาดเจ็บของหนู ถึงหนูจะดื้อไปบ้างนะคะ555555
ขอบคุณน้องๆในทีมชาติทุกคน ที่คอยเชื่อฟังและเคารพพี่ คอยเป็นคู่ซ้อมให้กัน ช่วยกันซ้อม คอยเชียร์กันตลอด เสียงเชียร์ในวันที่พี่แข่งแมทสุดท้ายมันดังมากๆ ขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆ
ขอบคุณครูโต้ง ครูบี ครูเจี๊ยบ ที่คอยเตือนสติทุกๆเรื่อง คอยแนะนำทุกๆอย่าง
ขอบคุณแม่ที่คอยสนับสนุนนกตลอดไม่ว่าจะทำอะไร แม่ก็เป็นกำลังใจให้นกเสมอ รักแม่มากๆ
สุดท้ายนี้นกอยากบอกว่า เทควันโดมันเป็นเหมือนทั้งชีวิตของนก นกใช้เวลาอยู่กับมันไปครึ่งชีวิตแล้ว การติดทีมชาติของนก 10 กว่าปี มันสอนนกในหลายๆเรื่อง ที่นี่เหมือนเป็นครอบครัวของนกไปแล้ว เหมือนบ้านอีกหลัง พอถึงเวลาที่ต้องออกมาจริงๆ รู้สึกใจหายมาก แต่ที่ผ่านมานกไม่เสียใจอะไรเลย นกทำเต็มที่ในทุกๆครั้งที่ได้ลงแข่งในนามทีมชาติ ถึงมันจะมีผิดหวังมากกว่าสมหวัง แต่ก็เต็มที่ที่สุดแล้ว รักบ้านหลังนี้มากๆ ขอบคุณทุกๆคนที่คอยเชียร์มาตลอดด้วย จากนี้เป็นกำลังใจให้นกในหน้าที่อื่นๆต่อไปด้วยนะคะ ฝากเนื้อฝากตัวด้วยค้าบบบ🙏🏻🤍🥋
อ้อแล้วก็ ขอบคุณตัวนกเองด้วยนะ นกเก่งมากกเลยแหละ ภูมิใจในตัวเอ็งสุดๆ🤏😛”
สำหรับ พรรณนภา สร้างความสำเร็จอย่างมากมาย ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ติดทีมชาติไทย เคยคว้าแชมป์โลก ปี 2019, เหรียญทองแดงเอเชียนเกมส์ 2022, แชมป์ซีเกมส์ 3 สมัย ในปี 2013, 2021, 2023 และยังเคยได้เหรียญเงินชิงแชมป์เอเชีย ในปี 2018