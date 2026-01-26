วัดกันให้รู้! “นาบิล” รับคำท้า “แรมโบ้เล็ก” เล็งบู๊ชิงเข็มขัดรุ่นแบนตัมเวต

“นาบิล อานาน” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) วัย 21 ปี สัญชาติแอลจีเรีย-ไทย เผยพร้อมดวลฝีมือกับ “แรมโบ้เล็ก ฉ.อจลบุญ” ผู้รั้งแรงกิงอันดับ 4 ในรุ่นเดียวกัน วัย 22 ปี จากชัยภูมิ หลังฝ่ายหลังเพิ่งโชว์ฟอร์มแกร่ง เอาชนะ “อับดุลลา ดายาคาเอฟ” มวยหมัดดุ วัย 23 ปี จากรัสเซีย ได้อย่างสวยงาม ในศึก ONE Fight Night 39 เมื่อเช้าวันเสาร์ที่ 24 ม.ค. ที่ผ่านมา
“แรมโบ้เล็ก” โชว์พลังหมัดทะลวงไส้ปิดเกมน็อก “อับดุลลา” แบบเด็ดขาดในยกที่ 2 รักษาแรงกิงเอาไว้ได้ พร้อมคว้าเงินโบนัส 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1.6 ล้านบาท) เข้ากระเป๋า โดยหลังจบการแข่งขัน “แรมโบ้เล็ก” ให้สัมภาษณ์บนเวที ประกาศเป้าหมายชัดเจนว่าต้องการชิงเข็มขัดรุ่นแบนตัมเวตจาก “นาบิล” เจ้าบัลลังก์คนปัจจุบัน
“ฟอร์มไฟต์นี้ของผม พอจะขึ้นไปชิงแชมป์ได้ไหมครับ? ผมอยากชิงแชมป์กับ นาบิล ถึงผมจะมีโอกาสชนะเขาน้อย แต่เปอร์เซ็นต์ที่ชนะน้อย ๆ ผมจะทำมันให้ได้ครับ”
หลังได้ยินคำท้าทายดังกล่าว “นาบิล” ไม่รอช้าออกมาตอบกลับ “แรมโบ้เล็ก” ทันที โดยระบุว่าหากทุกอย่างพร้อม ก็มีโอกาสได้วัดฝีมือกันบนสังเวียนแน่นอน
“ผมเห็นฟอร์มของ แรมโบ้เล็ก แล้ว เขาชกได้ดีเลย ผมก็อยากป้องกันแชมป์โลกเหมือนกัน ผมอยากชกมวยไทย ไม่มีปัญหา เรามาลุยกันได้เลย ถ้าทาง ONE อยากจัดนะครับ”
ต้องจับตาดูว่าบททดสอบต่อไปของ “แรมโบ้เล็ก” เจ้าของผลงานชนะ 5 ไฟต์ต่อเนื่องจะต้องเผชิญหน้ากับใครเป็นรายต่อไป และโอกาสก้าวตามฝันขึ้นไปครองบัลลังก์แชมป์โลกจะเป็นจริงได้หรือไม่ แฟนมวยห้ามพลาด!