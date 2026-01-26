ไทยรูดม่านอาเซียนพาราเกมส์ครั้งที่ 13 ส่งไม้ต่อมาเลเซีย เจ้าภาพหนถัดไปจัดชิงชัย ปี 2027

ทัพนักกีฬาพาราไทย ที่ประกาศศักดิ์คว้าเจ้าเหรียญทองอาเซียนพาราเกมส์ สมัยที่ 7 มากสุดกว่าชาติใดๆในอาเซียน รูดม่านปิดฉาก อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ ที่นครราชสีมา อย่างเป็นทางการ เมื่อค่ำวันที่ 26 ม.ค.ที่ผ่านมา
พิธีปิดมีขึ้นที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวา 2555 ประครอง บัวใหญ่ นักฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทย รับหน้าที่ถือธงไตรรงค์เข้าสู่สนาม โดย ร.ท.ณัยณพ ภิรมย์ภักดี ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย ยังร่วมส่งมอบธงประจำการแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์ให้กับเจ้าภาพครั้งต่อไป ประเทศมาเลเซีย ในปี 2027 ด้วย
สำหรับศึกอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ทัพไทยครองเจ้าเหรียญทองสมัยที่ 7 ซึ่งก็นับเป็นการกลับมาคว้าแชมป์อีกสมัยในรอบ 11 ปี ต่อจากปี 2015 ที่สิงคโปร์ หลังคว้ารวม 175 เหรียญทอง 155 เหรียญเงิน 156 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันทั้งหมด 496 รายการ ทิ้งห่างอันดับ 2 อินโดนีเซีย ถึง 40 เหรียญทอง
ด้านผลงานของนักกีฬาชาติต่างๆ อันดับ 2-10 มีดังนี้ อันดับ 2 อินโดนีเซีย คว้ารวม 135 เหรียญทอง 143 เหรียญเงิน 114 เหรียญทองแดง, อันดับ 3 มาเลเซีย เจ้าภาพครั้งต่อไป คว้ารวม 64 เหรียญทอง 64 เหรียญเงิน 73 เหรียญทองแดง, อันดับ 4 ฟิลิปปินส์ 45 เหรียญทอง 37 เหรียญเงิน 52 เหรียญทองแดง, อันดับ 5 เวียดนาม 38 เหรียญทอง 48 เหรียญเงิน 58 เหรียญทองแดง
อันดับ 6 เมียนมา 20 เหรียญทอง 19 เหรียญเงิน 20 เหรียญทองแดง, อันดับ 7 สิงคโปร์ 13 เหรียญทอง 7 เหรียญเงิน 9 เหรียญทองแดง, อันดับ 8 ติมอร์ เลสเต 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง, อันดับ 9 สปป.ลาว 2 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 9 เหรียญทองแดง และอันดับ 10 บรูไน 1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง