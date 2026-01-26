แฟนขนไก่ไทยอดชมลีลา “น้องพิ้งค์” โค้ชแจงถอนบู๊ศึกปริ๊นเซสฯเหตุล้าแถมเจ็บ

แฟนแบดมินตันไทย ต้องพลาดชมฟอร์มและลีลาการเล่นของ “น้องพิ้งค์” น้องพิงค์” พิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์ ดาวรุ่งมือ 36 ของโลก ที่ฟอร์มกำลังร้อนแรง ในศึกปริ๊นเซส สิริวัณณวรี ไทยแลนด์ มาสเตอร์ส 2026 รายการเวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 300 เตรียมเปิดฉากชิงชัย 27 ม.ค.นี้ อย่างน่าเสียดาย หลังมีอาการบาดเจ็บและจำเป็นต้องถอนตัวจากการแข่งขัน
สำหรับ ”น้องพิ้งค์“ เพิ่งจะคว้ารองแชมป์เวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 500 ครั้งแรกในชีวิต จากรายการ อินโดนีเซีย มาสเตอร์ส 2026 ที่อินโดนีเซีย โดยรอบชิงชนะเลิศ เจ้าตัวพ่ายให้ เฉิน ยู่เฟย มือ 4 ของโลก และแชมป์โอลิมปิก 2020 จากจีน ไป 0-2 เกม “โค้ชตี๋” เกษมศักดิ์ จตุจินดา ผู้ฝึกสอนขของ ”น้องพิ้งค์“ ให้เหตุผลว่า ”น้องพิ้งค์“ มีอาการบาดเจ็บติดตัวมา หลังกรำศึกอย่างหนักตลอดเดือน ม.ค.
“โค้ชตี๋” โพสต์เฟซบุ๊ค ใจความสำคัญระบุว่า “เดินทางมาแจ้งถอนน้องพิ้งค์ ออกจากรายการแข่งขัน ไทยแลนด์ มาสเตอร์ส 2026 เพราะว่าเกิดการตึงที่ต้นขาและหลังค่อนข้างเยอะ (ก้มไม่ลง) และมีการบาดเจ็บเล็กน้อย จากการตีหนักๆมาหลายๆแมตช์ 3-4สัปดาห์ติดๆกัน รักษาร่างกายไว้ก่อน เพื่อจะไปแข่งชิงแชมป์เอเชีย งานนี้หนักๆแน่ เดินทางวันที่ 1 ก.พ.นี้”
ทั้งนี้ “น้องพิ้งค์” ไม่ใช่นักแบดมินตันชื่อดังรายแรกของไทยที่มีอันต้องถอนตัวจากศึกดังกล่าว ที่จะเริ่มขึ้นวันที่ 27 ม.ค.นี้ เพราะก่อนนี้ 2 มือดัง อย่าง “วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์ ชายเดี่ยว มือ 2 ของโลก รวมถึง “เมย์” รัชนก อินทนนท์ มือ 6 ของโลก ต่างก็ถอนตัวจากรายการนี้ เพื่อต้องการรักษาสภาพร่างกายเพราะมีศึกใหญ่ อย่าง ออลอิงแลนด์ 2026 รออยู่ หลังแข่งขันมาติดต่อกันตั้งแต่ต้นเดือนม.ค. โดยในรายของ รัชนก นั้น ล่าสุดโชคร้าย ได้รับบาดเจ็บที่บริเวณหัวเข่า จนต้องถอนตัวใน ระหว่างลงเล่นรอบ 8 คนสุดท้าย ศึกอินโดนีเซีย มาสเตอร์ส 2026 ด้วย