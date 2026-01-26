"ซินเนอร์" กระหน่ำ 19 เอซ "สวิอาเท็ก" ปิดเทพนิยายเจ้าถิ่น

ยานนิก ซินเนอร์ แชมป์ 2 สมัยชาวอิตาลี เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ ศึกออสเตรเลียน โอเพน หลังเอาชนะ ลูเซียโน ดาร์เดรี เพื่อนร่วมชาติ 3 เซตรวด ท่ามกลางอากาศร้อนจัด เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มกราคม
ซินเนอร์ มือ 2 ของโลก กระหน่ำ 19 เอซ ปิดแมตช์ด้วยสกอร์ 6-1, 6-3, 7-6(7/2) ยืนรอผู้ชนะระหว่าง เบน เชลตัน มือ 8 รายการจาก สหรัฐอเมริกา กับ แคสเปอร์ รุด มือ 12 รายการจาก นอร์เวย์
ซินเนอร์ กำลังลุ้นแชมป์ที่กรุงเมลเบิร์น 3 สมัยติดต่อกัน ซึ่งมีเพียง โนวัค ยอโควิช คนเดียวที่ทำได้นับตั้งแต่ยุคโอเพน (เริ่มปี 1968) โดยทั้งคู่มีสิทธิ์เจอกันรอบรองชนะเลิศ
ซินเนอร์ วัย 24 ปี กล่าว "มันเป็นแมตช์ยากมาก นอกสนามเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน"
ซินเนอร์ พูดถึงสภาพอากาศบน มาร์กาเร็ต คอร์ต อารีนา อุณหภูมิสูงถึง 30 องศาเซลเซียส ช่วงบ่ายตามเวลาท้องถิ่น "มันลำบากถ้าจะเลื่อนแมตช์นี้ น่ายินดีที่ผมปิดแมตช์ภายใน 3 เซต"
ผลการแข่งขันประเภทหญิงเดี่ยว อิกา สวิอาเท็ก แชมป์ 6 แกรนด์ สแลม ปิดเทพนิยายของ แมดดิสัน อิงกลิส มือควอลิฟายเจ้าถิ่น 2 เซตรวด 6-0, 6-3 เข้ารอบ 8 คนสุดท้าย พบ เอเลนา ริบากินา จาก คาซักสถาน ผู้ชนะ เอลิส เมอร์เทนส์ จาก เบลเยียม 6-1, 6-3