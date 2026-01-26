ทัพขนไก่ไทยพร้อมลุย ศึกปริ๊นเซสฯไทยแลนด์ฯ ย้อนสถิตินักตบไทยแชมป์มากสุด 11 หน

แบดมินตัน ปริ๊นเซส สิริวัณณวรี ไทยแลนด์ มาสเตอร์ส 2026 รายการเวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 300 เตรียมเปิดฉากชิงชัย 27 ม.ค. - 1 ก.พ.นี้ ที่ อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ ซึ่งหนนี้นับเป็นปีที่ 9 ที่มีจัดแข่งขัน นับตั้งแต่มีจัดแข่งรายการนี้ครั้งแรก เมื่อปี 2016
ในรายการนี้นักกีฬาไทยประสบความสำเร็จมากสุดกว่าทุกชาติ กวาดแชมป์ได้ถึง 11 สมัย แบ่งเป็นหญิงเดี่ยวและหญิงคู่ อย่างละ 4 สมัย, คู่ผสม 2 สมัย และชายคู่ 1 สมัย ส่วนชายเดี่ยว ยังไม่เคยมีนักกีฬาไทยเคยได้แชมป์
ล่าสุดเมื่อช่วงสายของวันจันทร์ที่ 26 ม.ค. 69 ที่ผ่านมา ทัพนักแบดมินตันทีมชาติไทย นำโดย “ปอป้อ" ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย และ "โอโม่" พรรคพล ธีระรัตน์ คู่ผสมความหวังใหม่ของไทย นำทัพนักแบดมินตันไทยลงฝึกซ้อม เพื่อปรับสภาพร่างกายและสร้างความคุ้นเคยกับกระแสลม รวมถึงสภาพแสง
"ปอป้อ" ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย แชมป์รายการนี้ 2 สมัย ในประเภทหญิงคู่ ปี 2019 และคู่ผสมปี 2024 เผยว่า ความคาดหวังว่า ในรายการไทยแลนด์ มาสเตอร์ส นี้ เป้าหมายคือการลุ้นแชมป์ในบ้าน แต่สำหรับตนจะเน้นโฟกัสไปทีละรอบเพื่อลดความกดดัน เนื่องจากสายการแข่งขันค่อนข้างหนัก จึงต้องทำการบ้านอย่างละเอียดในทุกแมตช์ สำหรับตนอยากฝากเชิญชวนแฟนกีฬาชาวไทยมาส่งแรงเชียร์ให้พวกเราที่สนามกันเยอะๆ