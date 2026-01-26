เทนนิส10PLUS เตรียมเปิดฉากรอบไฟนัลส์ ม.รังสิตแชมป์เก่าร่วมกลุ่ม สจล.อดีตแชมป์ปี 2018

นายสมเกียรติ ครุฑดำรงชัย ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ บริษัท ไทยดริ้งค์ จำกัด โดยเครื่องดื่ม 100PLUS ประธานแถลงข่าว เทนนิสประเภททีม ระหว่างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 19 รายการ “100PLUS ยูทีมลีก ไฟนัลส์ 2025” ที่ห้องเมต้า สโมสรราชพฤกษ์ เมื่อ 26 ม.ค.ที่ผ่านมา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรัญชญา แจ่มกระจ่าง รองคณบดี ฝ่ายวิจัยวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามหาวิทยาลัยมหิดล เจ้าภาพสถานที่แข่งขัน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุธนะ ติงศภัทิย์ ผู้ร่วมริเริ่มจัดการแข่งขัน และประธานฝ่ายเทคนิค, นายเสถียร มนต์คงธรรม บรรณาธิการอาวุโสนิตยสารเทนนิส ประธานจัดการแข่งขัน พร้อมตัวแทนนักกีฬาและสตาฟโค้ชทีมต่างๆเข้าร่วม
สำหรับการแข่งขัน เทนนิสประเภททีม ระหว่างมหาวิทยาลัย จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2548 มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนานักกีฬาเทนนิสไทยในประเทศไทย โดยเฉพาะระดับอุดมศึกษา อีกทั้งต้องการสร้างการมีส่วนร่วมในประเภททีม โดยการแข่งขันในครั้งที่ 18 “100PLUS ยูทีมลีก ไฟนัลส์ 2024” มหาวิทยาลัยรังสิต คว้าแชมป์ไปครอง ซึ่งก็นับเป็นแชมป์สมัยที่ 3 ในรอบ 4 ปี ต่อจากปี 2021 และ 2022 ส่วนรองแชมป์ตกเป็นของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นทีมที่ทำสถิติคว้าแชมป์สูงสุดในรายการนี้ถึง 9 สมัย
ทั้งนี้หลังจากผ่านการคัดเลือกในระดับภูมิภาคจนได้ครบ 8 ทีม ลุยรอบสุดท้ายของศึก รายการ “100PLUS ยูทีมลีก ไฟนัลส์ 2025” ผลการจับสายแข่งขัน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม มีดังนี้ สายเอ ม.รังสิต (แชมป์เก่า), ม.มหิดล, ม.เชียงใหม่ และ สถาบันเทคโนลียีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) อดีตแชมป์ปี 2018 ส่วนสายบี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รองแชมป์เก่า), ม.ธรรมศาสตร์, ม.อัสสัมชัญ และ ม.เกษตรศาสตร์
ส่วนการแข่งขันรอบสุดท้ายจะมีขึ้นในวันที่ 31 ม.ค.- 2 ก.พ.นี้ ที่สนามเทนนิสม.มหิดล ศาลายา จ.นครปฐม ในรอบแบ่งกลุ่มแข่งขันแบบพบกันหมดทุกทีม โดยแต่ละนัดเล่น 5 แมตช์ ประกอบด้วย หญิงเดี่ยว, ชายเดี่ยว, ชายคู่ 1, ชายคู่ 2 และคู่ผสม ทีมอันดับ 1-2 ของสาย จะได้เข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศ และชิงชนะเลิศต่อไป