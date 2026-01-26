ปืนรณยุทธฯ คัดทีมชาติลูกซองยาวสนาม2 "ปองพล-ปณิชา" แชมป์สแตนดาร์ด ดิวิชั่น

สมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี จัดการแข่งขันยิงปืนรณยุทธรายการ" จันทบุรี แฮนด์กัน แอนด์ ช็อตกัน แชมเปี้ยนชิพ 2026" ระดับ 2 (Chanthaburi Handgun & Shotgun Championship 2026) Level 2 ที่สนามแข่งขันกีฬายิงปืนรณยุทธ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 23-25 มค. 2569 มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันปืนสั้นจำนวน 103 คน และการแข่งขันลูกซอง จำนวน 104 คน โดยสนามนี้ได้รับเกียรติจาก ดร. รัฐวิทย์ ตั้งเกียรติพชร นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับคณะนักกีฬา
สำหรับการแข่งขันยิงปืนลูกซองรณยุทธฯ ในครั้งนี้เป็นสนามแข่งขันคัดตัวนักกีฬาลูกซองทีมชาติไทยสนามที่ 2 เพื่อที่จะคัดนักกีฬาที่สมาคมฯจะส่งเข้าชิงชัยในการแข่งขันกีฬายิงปืนลูกซองรณยุทธชิงแชมป์โลก ที่ประเทศกรีซ ในเดือนกันยายน นี้
ส่วนผลการแข่งขันยิงปืนลูกซองรณยุทธฯ ผู้ชนะเลิศในแต่ละประเภทมีดังนี้ บุคคลชาย ประเภทโมดิฟาย นายวัชรพล เจริญเดชกุล, ประเภท โอเพ่น นาย ว.กัณนาเวช เผือกภูมิ, ประเภท สแตนดาดร์ นายปองพล กุลชัยรัตนา, ประเภท สแตนดาร์ด แมนนัวล์ นายศิริวุฒิ เดชสุวรรณ
บุคคลหญิง ประเภทโมดิฟาย นางสาวรอยเจิม วิทักขมนตรี, ประเภท โอเพ่น นางสาวมินตรา ปราโมทย์, ประเภท สแตนดาดร์ ด.ญ. ปณิชา ศิรวงศ์เดชา
นาย วรพล กุลชัยรัตนา อุปนายกสมาคมฯ กล่าวว่า ในปีนี้ สมาคมได้มีแผนจะจัดการแข่งขันในภูมิภาคต่างๆมากขึ้นเพื่อให้กีฬาชนิดนี้เป็นที่รู้จักมากขึ้น รวมถึงปีนี้ได้รับการบรรจุเข้าร่วมการแข่งขันในกีฬาเยาวชนแห่งชาติอีกด้วย
"ในการแข่งขันลูกซองรณยุทธ มีนักกีฬาหน้าใหม่ๆ มากขึ้น ทั้งยังมีนักกีฬาทีมชาติจากยิงปืนสากลและยิงเป้าบินให้ความสนใจมาเข้าร่วมคัดตัวกันหลายคน ทั้งยังมีดาวรุ่งเกิดขึ้นหลายคน ยังมีการแข่งขันฯคัดตัวปืนลูกซองเหลืออีก 5 สนาม คือ สนามบางบัวทอง, สนามภูมิไพลิน,สนามกีฬายิงปืนอุบลราชธานี, สนามสมุทรปราการ และปิดท้ายด้วยสนามแข่งขันยิงปืนของสมาคมฯจังหวัดชลบุรี ในเดือน เมษายน ซึ่งเราจะเอาคะแนนที่ดีที่สุด 4 สนามจาก 7 สนาม" อุปนายกสมาคมฯ กล่าว