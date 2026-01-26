xs
Vokey Design SM11 เพื่อสปินสูงสุดและระยะทางที่แม่นยำ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



Titleist เปิดตัวเว็ดจ์ Vokey Design SM11 รุ่นใหม่ ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อให้ควบคุมวิถีลูกและระยะทางที่แม่นยำ สัมผัสที่ยอดเยี่ยมและสปินสูงสุด ประสิทธิภาพที่พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นของ SM11 เมื่อผสานกับจำนวนตัวเลือกองศาหน้าเว็ดจ์, มุมกระดอน และรูปแบบเจียรฐานที่ครบสมบูรณ์ เพื่อให้การปะทะลูกที่ดีขึ้น และการเล่นช็อตได้อย่างอเนกประสงค์ และปลดล็อกวิถีลูก ความรู้สึก และสปินที่ดียิ่งขึ้น
 
SM11 มาพร้อมการวางตำแหน่งจุดศูนย์ถ่วงที่แม่นยำยิ่งขึ้น ซึ่งเหมือนกันในทุกรูปแบบเจียรฐานขององศาหน้าเว็ดจ์เดียวกัน โดยการจัดวางจุดศูนย์ถ่วงไล่ระดับสามระดับจากองศาหน้าเว็ดจ์ต่ำไปสูง เพื่อปรับแต่งวิถีลูกให้ดีขึ้นพร้อมความรู้สึกที่สม่ำเสมอ และการควบคุมระยะให้เหมาะสมตลอดทั้งชุด

ด้วยรูปทรงร่องสามแบบที่แตกต่างกัน ร่อง Spin Milled ของ SM11 มีปริมาตรร่องเพิ่มขึ้น 5% จากการปรับปรุงกระบวนการผลิต และพื้นผิวหน้าเว็ดจ์ที่มีทิศทางแบบใหม่ ซึ่งออกแบบร่วมกันเพื่อเพิ่มพลังในการหยุดลูก และค่าความคลาดเคลื่อนที่แคบลง เพื่อความสม่ำเสมอในการควบคุมสปิน ซึ่งช่วยขจัดเศษวัสดุได้มากขึ้น และรักษาสปินไว้ได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะจากบริเวณรัฟ หรือจากสภาพสนามที่ชื้น


พื้นผิวหน้าเว็ดจ์แบบมีทิศทางใหม่ ซึ่งช่วยเพิ่มแรงเสียดทานและยืดระยะเวลาที่ลูกกอล์ฟสัมผัสกับหน้าเว็ดจ์ การที่ลูกอยู่บนหน้าเว็ดจ์นานขึ้นทำให้ร่องของ SM11 สามารถถ่ายทอดสปินได้อย่างสม่ำเสมอ และเชื่อมั่นได้มากขึ้นในการเล่นช็อตรอบกรีนที่มีความซับซ้อน พื้นผิวนี้ถูกออกแบบให้ทำมุมเข้าหาสันหน้าเว็ดจ์ด้านล่าง ซึ่งยังช่วยปกป้องร่อง ช่วยให้ขอบร่องคงความสะอาด และทำงานได้อย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ร่องเว็ดจ์ Spin Milled ของ Vokey ผ่านกระบวนการบ่มความร้อนสูงโดยตรงกับบริเวณที่ปะทะลูก ซึ่งช่วยเพิ่มความทนทานของขอบร่องเป็นสองเท่าเมื่อเทียบกับร่องที่ไม่ได้ผ่านการบ่มความร้อน วิธีนี้ช่วยรักษาสปิน การควบคุม และพลังในการหยุดลูกให้อยู่ในระดับสูงได้นานที่สุด

Vokey Design SM11กำหนดวางตลาดพร้อมกันทั่วโลก ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 โดยมีสีใบเว็ดจ์ Tour Chrome, Nickel และ Jet Black แบบใหม่ให้เลือก



