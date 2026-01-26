เตรียมตัวให้พร้อม แล้วปลุกพลังอนิเมะในตัวคุณให้ตื่นขึ้นกับ “ANIMONIUM 2026” มหกรรมอนิเมะและ J-POP ระดับโลก 6–8 กุมภาพันธ์ 2569 ณ สยามพารากอน

ก้าวสู่ปี 2569 ด้วยประสบการณ์แห่งจินตนาการ เสียงเพลง และวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่คนรักอนิเมะรอคอย กับงาน “ANIMONIUM 2026” มหกรรมอนิเมะและ J-POP Culture ระดับโลกครั้งประวัติศาสตร์ครั้งแรกในประเทศไทย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2569 ณ พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง บริษัท เดกซ์ (ดรีม เอกซ์เพรส) จำกัด (DEX) และ NIPPON HAKU BANGKOK เพื่อยกระดับวัฒนธรรมอนิเมะญี่ปุ่นในไทยสู่เวทีระดับภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรม
งานนี้คนรักอนิเมะ ต้องห้ามพลาด เพราะ ANIMONIUM 2026 ถือเป็นงานอนิเมะที่ใหญ่ที่สุด และเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่รวมทุกอย่างเอาไว้ในที่เดียว ได้แก่ คอนเสิร์ต สินค้าลิขสิทธิ์แท้ และกิจกรรมสุดพิเศษต่างๆ มากมาย อาทิ บูธสุดคูลจาก “ดาบพิฆาตอสูร, บูธเท่ๆ จากทางโทเออนิเมชั่น เจ้าของลิขสิทธิ วันพีซ, และบูธสุดพิเศษของโคนันเดอะมูฟวี่ ที่จะมาให้แฟนๆ ได้ร่วมสนุก โหวตภาคที่ชอบที่สุดพร้อมชิงรางวัลตั๋วเครื่องบินไปญี่ปุ่น และเปิดตัวโคนันมูฟวี่ภาคล่าสุดก่อนใคร นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์สุดกวน จากจังหวัดคุมาโมโตะ KUMAMON แวะมาทักทาย และมอบความสนุก ความสุข ให้กับทุกๆ ท่าน อีกทั้งยังเอาใจคอหนังด้วยบูธ BANDAI NAMCO FILM WORKS Industry Panel ที่จะมา อัพเดทข้อมูลผลงานเรื่องล่าสุดจากผู้ผลิตซีรีส์ กันดั้ม รวมทั้ง TOHO Animation ที่จะขนคอนเทนท์ดังทั้ง “SPY x Family“ “สืบคดีปริศนาหมอยาตำหรับโคมแดง”
“มายฮีโร่ อาคาเดเมีย” มาเปิดตัวในเมืองไทยครั้งแรก และที่ขาดไม่ได้สำหรับคนรักการ์ดเกมกับบูธ BUSHIROAD EXPO in Thailand 2026 ที่รวบรวม การแข่งขัน การ์ดเกม เกม และสินค้าใหม่จากญี่ปุ่นจากซีรีส์ Card Fight Vanguard, Bang Dream! พร้อมการจัดแสดงผลงานของผู้ผลิตของสะสมชั้นนำ ทั้งจาก BANDAI, Tamashii Nation, MEGAHOUSE, Goodsmile Company, SEGA, Max Factory, Phat!Company, KOTOBUKIYA รวมทั้งการประกวด pixiv Illustration Contest 2025 ที่จะให้ทุกคน ร่วมกันโหวตหาภาพขวัญใจมหาชน และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย จากค่ายชั้นนำของญี่ปุ่นมากกว่า 20 บริษัท เรียกได้ว่า งานนี้จะสร้างความสุข รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ให้แฟนๆ ได้ฟินกลับไปแน่นอน
วันแรก 6 กุมภาพันธ์ 2569 เปิดฉากงานอย่างเป็นทางการด้วยเวที ANIMONIUM BEAT x AniRAVE เมนสเตจสายดนตรีและแดนซ์ Anisong จากความร่วมมือกับ Avex Entertainment ยกปรากฏการณ์คอนเสิร์ต DJ Anisong จากญี่ปุ่นมาแสดงในประเทศไทยเป็นครั้งแรก นำโดย MOTSU แรปเปอร์ระดับตำนาน พร้อม DJ Kotori Koiwai และนักร้อง–นักพากย์ชื่อดัง Himika Akaneya ควบคู่กับการเปิดเทศกาลภาพยนตร์ญี่ปุ่น JAMNIME Festival 2026 ที่รวมผลงานอนิเมะระดับตำนานและเรื่องใหม่ล่าสุด อย่าง Mobile Suit Gundam Hathway Flash Nymph of Circe ที่ฉายต่อจากญี่ปุ่นเป็นที่แรกในโลก
วันที่สอง 7 กุมภาพันธ์ 2569 อัดแน่นด้วยพลังเสียงเพลง Anisong ด้วยเวที ANISAMA RE-LIVE in THAILAND บันทึกการแสดงคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่ประจำปีจากญี่ปุ่นที่คัดเอา 20 เพลงฮิตเน้นๆ มาให้แฟนๆ ได้เชียร์กันเป็นที่แรกในโลก, เวทีพิเศษจาก Princession Orchestra อนิเมซีรีส์สาวน้อยเวทมนตร์เรื่องล่าสุด จากญี่ปุ่นที่จะมาโชว์การแสดงเป็นครั้งแรกใน SEA และยังมีคอนเสิร์ต ANIMONIUM LIVE x SACRA MUSIC จากค่าย SACRA MUSIC ภายใต้ Sony Music Labels ซึ่งเคยจัดแสดงมาแล้วทั่วโลกและนับเป็นครั้งแรก ในประเทศไทย เสริมด้วยเวทีพิเศษ Masked Ninja Akakage Special Stage พบกับ สองนักแสดงนำจากค่าย LDH ไทกิ ซาโต้ และ เคย์โตะ คิมูระ นักร้องดังจากวง FANTASTICS และไม่พอยังพบกับสองนักแสดงนำจาก มาสค์ไรเดอร์ กาบุ ใน Masked Rider Gavv Special Stage, แถมยังมีเวทีพูดคุยพิเศษของเหล่านักพากย์ส่งตรงจากญี่ปุ่นไม่ว่า จะเป็นจากเรื่อง “เกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสไลม์ไปซะแล้ว“ ที่ขนทัพนักพากย์และโปรดิวเซอร์มาพูดคุยกันพร้อมกับมีมินิคอนเสิร์ตจาก MindaRyn ศิลปินไทยที่ไปเดบิวที่ญี่ปุ่น , “THE IDOLM@STER MILLION LIVE!” , “AIKATSU! X Puripara! The Movie” และพลาดไม่ได้กับวันแรกของกิจกรรมแฟนมีตระดับโลกจาก hololive ใน hololiveMeet Koseki Bijou x Raora Panthera
ปิดท้ายความยิ่งใหญ่ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ยังคงหนักแน่นกับเสียงเพลงด้วยคอนเสิร์ต ANIMONIUM LIVE x BANDAI NAMCO MUSIC LIVE FESTIVAL ในธีม “ไอดอล” รวมศิลปินจาก Bandai Namco Music Live ขึ้นแสดงบนเวทีเดียวกัน อีกทั้งยังมีกิจกรรม Vtuber สายร้องเพลงตัวแม่จาก hololiveMeet Takanashi Kiara x Pavolia Reine และสเตจสุดพิเศษจากอุลตร้าแมน “ULTRAMAN ANIMONIUM Special Stage” ที่งานนี้ไม่ได้มาแสดงแอ็คชั่นโชว์ แต่เป็นเวทีร้องเพลงจัดเต็มจากสามนักร้องคุณภาพ ASH from ASH da hero, ARCANA Project, และ MindaRyn ผู้ร้องเพลงจากซีรีส์อุลตร้าแมนส่งตรงจากญี่ปุ่น
ด้านกิจกรรมจากนักพากย์นักแสดงก็ยังเดือดไม่แพ้วันที่สอง นำทัพโดย เวทีจากเรื่อง “ทาสสุดแกร่งแห่งหน่วยป้องกันอสูร ซีซั่น 2” ที่จะมาฉายตอนล่าสุดก่อนใคร และ “เกษตกรตามใจพี่ที่ต่างโลก 2” ที่จะมีฉาย World Premiere ที่แรกในโลกก่อนออกอากาศในญี่ปุ่น , เลิฟไลฟ์ชมรมสคูลไอดอลนิจิกะซากิ ที่คุณจะได้พบกับ อุจิดะ ชู และ อากุริ โอนิชิ หนึ่งในสมาชิกจากยูนิท AiScReam ของเลิฟไลฟ์ซีรีส์เจ้าของเพลงฮิตระดับเกินหมื่นล้านวิวใน Tiktok และ Youtube และปิดท้ายพลาดไม่ได้กับการเจอ “ฟูจิโอกะ ไมโตะ” พระเอก จากเรื่อง “วิงแมน” ลูกชายเพียงคนเดียวของคุณ ฟูจิโอกะ ฮิโรชิ หรือไอ้มดแดงคนแรก
ย้ำว่าห้ามพลาด! เพราะงานนี้ ANIMONIUM 2026 ถือเป็นงานอนิเมะที่ใหญ่ที่สุด และเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่รวม คอนเสิร์ต สินค้าลิขสิทธิ์แท้ และกิจกรรมสุดพิเศษ จากค่ายชั้นนำของญี่ปุ่นมากกว่า 20 บริษัท รวมไว้ในงานเดียว ครอบคลุมอนิเมะ ดนตรี ศิลปิน ไอดอล ฮีโร่ นักพากย์ ภาพยนตร์ และของสะสม ให้คนรักอนิเมะและผู้หลงใหลวัฒนธรรมญี่ปุ่นได้สัมผัสประสบการณ์ กันอย่างเต็มอิ่มครบถ้วนตลอด 3 วันเต็ม งานนี้จึงไม่ใช่เป็นเพียงงานอีเวนต์ธรรมดา เพื่อความ บันเทิงเท่านั้น แต่คือพื้นที่ ที่รวบรวมคนรักอนิเมะและชื่นชอบวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น ไว้ได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์เบบ ในช่วงเวลาเดียวกัน งานนี้บอกเลยว่าสนุกแน่ เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ ทาง TicketMelon https://www.ticketmelon.com/DEX/ANIMONIUM/ ติดตามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ทาง Facebook / X / Instagram / TikTok / YouTube : ANIMONIUM