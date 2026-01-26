“จอห์น เทอร์รี่” เตรียมเยือนกรุงเทพฯ ในงาน The Famous CFC

สโมสรฟุตบอลเชลซีเตรียมสร้างปรากฏการณ์ความมันส์อีกครั้งในกรุงเทพฯ เมื่อกัปตันทีมระดับตำนานของสโมสรเชลซี “จอห์น เทอร์รี่” (John Terry) เตรียมตัวเดินทางมาพบปะแฟนชาวไทยอย่างใกล้ชิด ในปาร์ตี้แฟนบอลสุดเอ็กซ์คลูซีฟ "The Famous CFC" ที่จัดหนักจัดเต็มเพื่อสาวกเชลซีโดยเฉพาะ
ปาร์ตี้แฟนบอลระดับโลกในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสโมสรฟุตบอลเชลซีและ TMGM แพลตฟอร์มโบรกเกอร์ออนไลน์ระดับโลก พันธมิตรผู้ร่วมจัดกิจกรรมและพาร์ทเนอร์อย่างเป็นทางการในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่สโสมสรเชลซีจะเดินทางไปทำศึกดาร์บี้แมตช์ที่ลอนดอนเหนือ พบกับสโมสรอาร์เซนอลในวันที่ 1 มีนาคมนี้
The Famous CFC ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามจากการเดินสายสร้างความประทับใจมาแล้วทั้งในจาการ์ตา, เพิร์ท และฉงชิ่ง โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากแฟนสโมสรเชลซีนับพันที่มารวมตัวกันเพื่อพบปะเหล่าตำนานของสโมสร และด้วยกระแสตอบรับที่ยอดเยี่ยมเกินความคาดหมาย สโมสรจึงประกาศขยายความสนุกอย่างต่อเนื่องสู่ฤดูกาล 2025/26 เพื่อเชื่อมต่อจิตวิญญาณแห่งสิงห์บลูส์เข้ากับแฟนบอลทั่วทุกมุมโลกให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
ภายในงาน แฟนบอลจะได้ร่วมกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับ “จอห์น เทอร์รี่” พร้อมลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษพร้อมลายเซ็นจากนักเตะในดวงใจ รวมถึงโอกาสใกล้ชิดและบันทึกภาพความทรงจำกับถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีก โดยประสบการณ์สุดพิเศษนี้จัดขึ้นเพื่อมอบให้แฟนบอลชาวไทยโดยเฉพาะในฐานะส่วนหนึ่งของครอบครัวสโมสรเชลซี
“จอห์น เทอร์รี่” (John Terry) คือนิยามของความสำเร็จและเป็นกัปตันทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เชลซี ผู้ชูถ้วยรางวัลมาแล้วทุกรายการ รวมถึงยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก และนี่คือครั้งแรกที่เขาจะมาร่วมสร้างความทรงจำสุดพิเศษในงาน The Famous CFC ร่วมกับแฟนๆ ชาวไทยครั้งนี้
TMGM พร้อมแล้วที่จะร่วมเนรมิตอีเวนต์สุดยิ่งใหญ่อีกครั้ง สานต่อความสำเร็จจากการจัดงานที่กัวลาลัมเปอร์ร่วมกับ แกรี่ เคฮิลล์ (Gary Cahill) เมื่อปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับเสียงชื่นชมอย่างล้นหลามทั้งในแง่ของกิจกรรมไลฟ์สไตล์สุดชิค และกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับนักฟุตบอลในดวงใจของชาวสิงห์บลู
สาวกสิงห์บลูส์ห้ามพลาด! ลงทะเบียนเพื่อลุ้นรับสิทธิ์เข้าร่วมงานก่อนใครได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้
https://www.chelseafc.com/en/john-terry-to-attend-the-famous-cfc-in-bangkok-with-tmgm