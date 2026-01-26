"คีย์ส" ร่วงออสเตรเลียน โอเพน "โนเล" เข้ารอบ 8 คนไม่เสียเหงื่อ

เจสซิกา เปกูลา นักเทนนิสหญิงระดับเศรษฐินี เอาชนะ เมดิสัน คีย์ส แชมป์เก่า 2 เซตรวด เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ ศึกออสเตรเลียน โอเพน วันจันทร์ที่ 26 มกราคม
เปกูลา มือ 6 รายการ เก็บชัยแมตช์ "ออลล์-อเมริกัน" บนสังเวียน ร็อด เลเวอร์ อารีนา 6-3, 6-4 รอพบผู้ชนะระหว่าง อแมนดา อนิซิโมวา มือ 4 รายการชาวอเมริกัน กับ หวัง ซิน หยู จาก จีน
เปกูลา วัย 31 ปี ลูกสาวเจ้าของทีม บัฟฟาโล บิลล์ส แห่งลีกอเมริกันฟุตบอล เอ็นเอฟแอล (NFL) กำลังล่าแชมป์แกรนด์ สแลมแรกของอาชีพ หลังเข้ารอบชิงชนะเลิศ ยูเอส โอเพน 2024 เคยทะลุถึงรอบ 8 คนสุดท้าย ที่เมลเบิร์น 3 ครั้งติดต่อกัน ปี 2021-2023 แต่ไม่เคยผ่านไปได้
แมตช์นี้ คีย์ส วัย 30 ปี เล่นผิดฟอร์มโดย เสีย 27 อันฟอร์ซ เออร์เรอร์ส เทียบกับ เปกูลา วัย 31 ปี แค่ 17 อันฟอร์ซ เออร์เรอร์ และอีก 6 ดับเบิล ฟอลท์
ด้าน โนวัค ยอโควิช อดีตนักเทนนิสหมายเลข 1 ของโลก เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ แบบไม่ต้องเสียเหงื่อ หลัง ยาคุบ เมนซิก คู่แข่งรอบ 16 คนสุดท้าย ขอถอนตัวเนื่องจากอาการบาดเจ็บท้อง รอพบ ลอเรนโซ มูเซตติ หรือ เทย์เลอร์ ฟริตซ์ ต่อไป