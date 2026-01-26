รีแมตช์ ซูเปอร์ โบว์ล 49 "แพทริออตส์" ปะทะ "ซีฮอว์กส" ที่แคลิฟอร์เนีย

นิว อิงแลนด์ แพทริออตส์ เข้าสู่ซูเปอร์ โบว์ล สมัยที่ 12 ของแฟรนไชส์ หลังเอาชนะ เดนเวอร์ บรองโกส์ หวุดหวิด 10-7 ศึกอเมริกันฟุตบอล เอ็นเอฟแอล (NFL) รอบชิงชนะเลิศ สายเอเอฟซี (AFC) ที่สนามไมล์ ไฮ เช้าวันจันทร์ที่ 26 มกราคม ตามเวลาไทย
เดร็ก เมย์ ควอเตอร์แบ็ก รับมืออากาศหนาวเหน็บ และหิมะตกดีกว่า เดนเวอร์ เจ้าถิ่น โดยทำ 1 ทัชดาวน์อันล้ำค่าของทีม ด้วยเพลย์วิ่งระยะ 6 หลา ส่ง แพทริออตส์ ทะลุถึงซูเปอร์ โบว์ล ครั้งแรก ภายใต้การคุมทีมปีแรกของ ไมค์ วราเบล เฮดโค้ช
เกมนี้ เมย์ ขว้างได้ระยะแค่ 86 หลา แต่ถือบอลวิ่งเองได้ระยะ 65 หลา รวมเพลย์ชี้เป็นชี้ตาย วิ่ง 7 หลาเปลี่ยนดาวน์ที่ 3 ต้องการ 5 หลา ช่วงท้ายเกม เพื่อครองบอลต่อ
เมย์ วัย 23 ปี เจ้าของสถิติควอเตอร์แบ็กเข้า ซูเปอร์ โบว์ล อายุน้อยสุดอันดับ 2 ของลีก รองจาก แดน มาริโน ตำนาน ไมอามี ดอลฟินส์ กล่าว "ผมภูมิใจทีมชุดนี้ ไม่รู้จะบรรยายอย่างไร ขอขอบคุณทีม รักทุกๆ คน ทุกคนต้องช่วยกัน"
คริสเตียน กอนซาเลซ อินเทอร์เซ็ปต์ จาร์เร็ตต์ สติดแฮม ควอเตอร์แบ็ก บรองโกส์ เหลือ 2 นาที 11 วินาที กลายเป็นการเรียกเทิร์นโอเวอร์ครั้งที่ 2 ของ นิว อิงแลนด์ โดยครั้งแรกนำไปสู่ทัชดาวน์ของ เมย์ ตีเสมอ 7-7 ก่อนพักครึ่ง
โบ นิกซ์ ควอเตอร์แบ็กตัวจริง บรองโกส์ นั่งชมบนห้องสูท หลังผ่าตัดข้อเท้าที่รัฐอลาบามา สติดแฮม ลงเล่นตัวจริงเกมแรกรอบนานกว่า 2 ปี ขว้างคอมพลีตลูกแรกนับตั้งแต่เกมสุดท้ายของฤดูกาลปกติ 2023 ระยะ 52 หลา ให้ มาร์วิน มิมส์ จูเนียร์ บุกมาถึงเส้น 7 แดนคู่แข่ง นำไปสู่เพลย์ คอร์ตแลนด์ ซัตตัน รับทัชดาวน์ 6 หลา
เพลย์ดังกล่าวเป็นไฮไลท์ของ สติดแฮม แต่ก็เสีย 1 ฟัมเบิล กับ 1 อินเทอร์เซ็ปต์ ขว้างบอลเข้าเป้า 17 จาก 31 ครั้ง ระยะ 133 หลา 1 ทัชดาวน์
นิว อิงแลนด์ สถิติชนะ 4 แพ้ 13 ฤดูกาล 2024 ยุค เจร็อด เมโย กลายเป็นทีมชนะรอบชิงแชมป์สายทีมที่ 3 ของยุคซูเปอร์ โบว์ล ด้วยคะแนน 10 แต้มหรือน้อยกว่า ต่อจาก แอลเอ แรมส์ ชนะ แทมปา เบย์ บัคคาเนียร์ส 9-0 รอบชิงสาย NFC ฤดูกาล 1979 และ บัฟฟาโล บิลล์ส ชนะ เดนเวอร์ 10-7 รอบชิงสาย AFC ฤดูกาล 1991
ซีแอตเทิล ซีฮอว์กส เข้าสู่ซูเปอร์ โบว์ล LX (60) หลังเอาชนะ แอลเอ แรมส์ อย่างดุเดือด 31-27 ศึกอเมริกันฟุตบอล เอ็นเอฟแอล (NFL) รอบชิงชนะเลิศ สายเอ็นเอฟซี (NFC) ที่สนามลูเมน ฟิลด์ วันจันทร์ที่ 26 มกราคม ตามเวลาไทย
แซม ดาร์โนลด์ ควอเตอร์แบ็ก ขว้าง 3 ทัชดาวน์ ขระที่ทีมรับ ซีฮอว์กส หยุดการเล่นตัดสินเกมควอเตอร์ 4 ทะลุถึงซูเปอร์ โบว์ล สมัยที่ 4 ของแฟรนไชส์ และครั้งแรกรอบ 11 ปี นับตั้งแต่แพ้ นิว อิงแลนด์ แพทริออตส์ ศึกซูเปอร์ โบว์ล 49 (XLIX) ก่อนทั้ง 2 ทีมกลับมาเจอกัน ที่สนามลีวายส์ สเตเดียม เมืองซานตา คลารา รัฐแคลิฟอร์เนีย วันที่ 8 กุมภาพันธ์ (ท้องถิ่น)
ชอน แม็คเวย์ เฮดโค้ช แรมส์ ตัดสินใจเสี่ยงเล่นดาวน์ที่ 4 ต้องการ 4 หลา ตรงเส้น 6 แดนคู่แข่ง แต่ เดวอน วิเธอร์สปูน ปัดบอลขว้างของ แม็ตธิว สแตฟฟอร์ด ตรงเขตเอนด์ โซน ถัดมา แรมส์ ครองบอลอีกครั้งช่วง 25 วินาทีสุดท้าย ปรากฏว่า ปูกา นาคัว ปีกนอก ถูกแท็คเกิลตรงกลางสนามเพลย์สุดท้าย
สแตฟฟอร์ด ขว้างได้ระยะ 374 หลา 3 ทัชดาวน์ แต่ แรมส์ จอดป้ายด้วยความผิดพลาดส่วนบุคคลรวม ซาเวียร์ สมิธ รับบอลวิ่งย้อนพันท์หลุดมือ เป็นเหตุให้ ดาร์โนลด์ ขว้างทัชดาวน์ 17 หลา ให้ เจค โบโบ้
ดาร์โนลด์ ผู้เล่นฟอร์มน่าผิดหวังจากการลงเล่นเพลย์ออฟครั้งแรกฤดูกาล 2024 กับ มินเนโซตา ไวกิงส์ ฝืนอาการเจ็บกล้ามเนื้อท้องด้านข้าง (oblique) ขว้างคอมพลีต 25 จาก 36 ลูก ระยะ 346 หลา ไม่เสียเทิร์นโอเวอร์ และ แจ็กซัน สมิธ-เอ็นจิกบา ปีกนอก รับบอล 10 ครั้ง ระยะ 153 หลา 1 ทัชดาวน์