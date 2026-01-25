ไทยครองเจ้าอาเซียนพาราเกมส์สมัย 7 คว้า 176 ทอง ทวงคืนบัลลังก์รอบ 11 ปี

ทัพนักกีฬาคนพิการไทย ทวงคืนเจ้าเหรียญทอง อาเซียนพาราเกมส์ได้สำเร็จ หลังผงาดเจ้าเหรียญทองอาเซียนพาราเกมส์ 2025 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพที่จังหวัดนครราชสีมา โดยนับเป็นแชมป์สมัยที่ 7 และนับเป็นเจ้าเหรียญทองครั้งแรกในรอบ 11 ปี นับตั้งแต่ได้ครั้งล่าสุดเมื่อปี 2015 ที่สิงคโปร์
สำหรับเหรียญทองเหรียญสุดท้ายของทัพพาราไทย ในอาเซียนพาราเกมส์ 2025 มาจาก ทีมฟุตบอลผู้พิการทางสมอง (CP) ซึ่ง ทีมชาติไทย เฉือนชนะ เมียนมา 1-0 ในรอบชิงชนะเลิศ เมื่อช่วงค่ำวันที่ 25 ม.ค.ที่ผ่านมา ทำให้ ทัพพาราไทย ครองเจ้าเหรียญทองอาเซียนพาราเกมส์ 2025 ด้วยผลงาน 176 เหรียญทอง
ขณะที่ในวันที่ 26 มกราคม 2569 จะเป็นพิธีปิดการแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์ 2025 โดยจะมีขึ้นที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
สรุปตารางเหรียญอาเซียนพาราเกมส์ 2025 มีดังนี้ อันดับ 1 ไทย 176 เหรียญทอง 155 เหรียญเงิน 158 เหรียญทองแดง, อันดับ 2 อินโดนีเซีย 135 เหรียญทอง 144 เหรียญเงิน 114 เหรียญทองแดง, อันดับ 3 มาเลเซีย 64 เหรียญทอง 64 เหรียญเงิน 73 เหรียญทองแดง, อันดับ 4 ฟิลิปปินส์ 45 เหรียญทอง 37 เหรียญเงิน 52 เหรียญทองแดง
อันดับ 5 เวียดนาม 38 เหรียญทอง 48 เหรียญเงิน 58 เหรียญทองแดง, อันดับ 6 เมียนมา 20 เหรียญทอง 18 เหรียญเงิน 20 เหรียญทองแดง, อันดับ 7 สิงคโปร์ 13 เหรียญทอง 7 เหรียญเงิน 9 เหรียญทองแดง, อันดับ 8 ติมอร์ เลสเต 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง, อันดับ 9 สปป.ลาว 2 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 9 เหรียญทองแดง, อันดับ 10 บรูไน 1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง