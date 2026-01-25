"อัลคาราซ" เข้ารอบ 8 คนออสเตรเลียน โอเพน "กอฟฟ์" เสียเซต 2 แมตช์รวด

คาร์ลอส อัลคาราซ นักเทนนิสชายหมายเลข 1 ของโลก เอาชนะ ทอมมี พอล จาก สหรัฐอเมริกา 3 เซตรวด เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ ศึกออสเตรเลียน โอเพน วันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม
อัลคาราซ แชมป์แกรนด์ สแลม 6 สมัย เอาชนะไป 7-6(8/6), 6-4, 7-5 ทาบสถิติผลงานดีสุดของตัวเอง เฉพาะที่เมลเบิร์น โดยยังไม่เสียเซตแก่คู่แข่ง
อัลคาราซ มือ 1 รายการ รอดวลกับผู้ชนะระหว่าง อเล็กซ์ เดอ มินอร์ เจ้าถิ่นมือ 6 รายการ กับ อเล็กซานเดอร์ บูบลิก จาก คาซักสถาน เพื่อก้าวสู่รอบรองชนะเลิศ ต่อไป
กรณี อัลคาราซ วัย 22 ปี ปลดอาถรรพ์ ออสเตรเลียน โอเพน ก็จะกลายเป็นผู้เล่นชายเดี่ยวคว้าแชมป์ครบ 4 แกรนด์ สแลมอายุน้อยสุด
ผลการแข่งขันประเภทหญิงเดี่ยว อารีนา ซาบาเลนกา มือ 1 ของโลก เอาตัวรอดจากการท้าทายของ วิคตอเรีย เอ็มโบโก ดาวรุ่งชาวแคนาดาวัย 19 ปี เอาชนะไป 6-1, 7-6(7/1) เตรียมพบ อิวา โยวิช จาก สหรัฐอเมริกา ผู้ชนะ ยูเลีย ปูตินท์เซวา จาก คาซักสถาน 6-0, 6-1
ด้าน โคโค่ กอฟฟ์ มือ 3 รายการชาวอเมริกัน ต้องเล่นถึง 3 เซต กว่าจะเอาชนะ คาโรลินา มูโชวา จาก เช็ค 6-1, 3-6. 6-3 โดยเป็นการเสียเซตแก่คู่แข่ง 2 แมตช์ติดต่อกัน ยืนรอผู้ชนะระหว่าง เอลินา สวิโตลินา จาก ยูเครน กับ เมียร์รา อันเดรเอวา จาก รัสเซีย