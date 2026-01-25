APSF ชื่นชมอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ยกระดับศักยภาพไทยสู่เวทีกีฬานานาชาติ

สหพันธ์กีฬาคนพิการแห่งอาเซียน (ASEAN Para Sports Federation: APSF) จัดงานแถลงข่าวภาพรวมผลการดำเนินงานและการจัดการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 โดยได้รับเกียรติจาก พลตรีโอสถ ภาวิไล ประธานสหพันธ์กีฬาคนพิการแห่งอาเซียน เป็นประธานในการแถลงข่าว พร้อมด้วย พลตรีหญิง ดร.วันดี โตสุวรรณ เลขาธิการสหพันธ์กีฬาคนพิการแห่งอาเซียน ณ ศูนย์ประสานงานสื่อมวลชน (MPC) การแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 อาคารศูนย์ประชุม สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2569
พลตรีโอสถ ภาวิไล ประธานสหพันธ์กีฬาคนพิการแห่งอาเซียน (APSF) เปิดเผยว่า การแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 20–26 มกราคม 2569 ณ จังหวัดนครราชสีมา นับเป็นก้าวสำคัญของครอบครัวกีฬาพาราอาเซียน และเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายที่สะท้อนถึงความเข้มแข็งของวงการกีฬาพาราในภูมิภาคอาเซียน การกลับมารับหน้าที่เจ้าภาพของประเทศไทยในรอบ 18 ปี ไม่เพียงประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เท่านั้น แต่ยังตอกย้ำศักยภาพและความพร้อมในการจัดการแข่งขันระดับนานาชาติ ภายใต้มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
“การมีส่วนร่วมจากนักกีฬาทั่วภูมิภาค อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงการเติบโตของกีฬาพารา ทั้งในด้านผลงานนักกีฬา มาตรฐานการแข่งขัน และการบริหารจัดการที่ยึดนักกีฬาเป็นศูนย์กลาง โดยขณะนี้การแข่งขันกำลังเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของมหกรรมกีฬาอันยิ่งใหญ่ที่มีความพร้อมในทุกมิติและมาตรฐานที่ได้รับการยกระดับอย่างชัดเจน เราได้เห็นผลงานอันยอดเยี่ยมของนักกีฬา การก้าวขึ้นมาของดาวรุ่งดวงใหม่ ควบคู่กับแชมป์ผู้มากประสบการณ์ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นหลัง การบริหารจัดการเป็นไปอย่างปลอดภัย มีระบบระเบียบ และความร่วมมืออย่างเข้มแข็งของทุกภาคส่วน ในนามของ APSF ขอขอบคุณรัฐบาลไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย คณะกรรมการจัดการแข่งขัน สื่อมวลชน อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจทำให้การแข่งขันครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามมาตรฐานระดับนานาชาติ” พลตรีโอสถ กล่าว
ด้าน พลตรีหญิง ดร.วันดี โตสุวรรณ เลขาธิการ APSF กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาการแข่งขัน การชิงชัยในทั้ง 19 ชนิดกีฬาได้ดำเนินไปภายใต้ระเบียบของ APSF และมาตรฐานของสหพันธ์กีฬานานาชาติอย่างเคร่งครัด โดยมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้แทนทางเทคนิค เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการจัดการแข่งขันในพื้นที่ ควบคู่กับการดำเนินงานด้านการจัดระดับความสามารถ การตัดสิน บริการทางการแพทย์ การรักษาความปลอดภัย รวมถึงมาตรการต่อต้านการใช้สารต้องห้าม ซึ่งได้ถูกนำมาใช้และปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นในการแข่งขันอย่างยุติธรรมและน่าเชื่อถือ พร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์เชิงบวกจากการลงทุนระยะยาวในการยกระดับกีฬาพาราในภูมิภาคอาเซียน
“การแข่งขันครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงความพร้อมของสนามแข่งขันและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเท่านั้น แต่ยังเป็นเวทีสำคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกีฬาพาราในภูมิภาค ผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดี โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร APSF ได้แสดงความชื่นชมต่อการดำเนินงานของฝ่ายไทย และรับทราบแผนการเป็นเจ้าภาพอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 14 ของประเทศมาเลเซีย ในปี 2027 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ทั้งนี้ APSF จะเดินหน้าทบทวนบทเรียนหลังจบการแข่งขันเพื่อยกระดับมาตรฐานกีฬาพาราอาเซียนให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน พร้อมกันนี้ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุน รวมถึงสื่อมวลชนที่ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการรายงานข่าว ภาพถ่าย วิดีโอ ทั้งในสื่อกระแสหลักและโซเชียลมีเดีย ตลอดจนการถ่ายทอดสดการแข่งขันซึ่งครอบคลุมถึง 15 ชนิดกีฬาในแต่ละวัน ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆ
ส่งต่อเรื่องราวของนักกีฬา ทั้งการเดินทาง ความเสียสละ และชัยชนะไปสู่ผู้ชมทั่วอาเซียนและทั่วโลก” พลตรีหญิง ดร.วันดี กล่าว
ขอเชิญประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 พร้อมชมพิธีปิดการแข่งขัน และส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาอาเซียน ในวันจันทร์ที่ 26 มกราคมนี้ เวลา 18.00 น. ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา โดยเปิดให้เข้าชมฟรี ไม่ต้องจองล่วงหน้า เพียงนำบัตรประชาชนมาลงทะเบียนหน้างานตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ขณะที่ผู้ชมทางบ้านสามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้ทางช่อง PPTV HD 36, NBT, T Sports 7 และ TrueVisions NOW