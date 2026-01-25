"พณิชพล" พ่ายเจ้าถิ่น 2 เกมรวด คว้ารองแชมป์อินโดนีเซีย มาสเตอร์ส

พณิชพล ธีระรัตน์สกุล นักแบดมินตันชายเดี่ยวความหวังของไทย แพ้ อัลวี ฟาร์ฮาน เจ้าถิ่น ขาดลอย 2 เกมรวด ศึกอินโดนีเซีย มาสเตอร์ส ที่สนามอิสโตรา เสนายัน วันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม
ตามสถิติเฮด-ทู-เฮด ทั้งคู่เคยพบกัน 2 ครั้ง ระดับชิงแชมป์เอเชีย ประเภททีมผสม ปี 2025 และเยาวชนปี 2022 ปรากฏว่า อัลวี ฟาร์ฮาน ชนะ 2 แพ้ 0
คราวนี้ พณิชพล มือ 44 ของโลก ซึ่งเข้าชิงระดับเวิลด์ ทัวร์ ซูเปอร์ 500 ครั้งแรกของอาชีพ เสียเปรียบเกมหน้าเน็ต และต้านทานเกมบุกอันคมกริบของ อัลวี ฟาร์ฮาน มือ 18 ของโลก ไม่ไหว พ่ายไป 5-21, 6-21 เวลารวม 25 นาที
จบแมตช์นี้ พณิชพล วัย 21 ปี สถิติลงเล่นรอบชิงชนะเลิศ หล่นเหลือ ชนะ 1 แพ้ 2 โดยคว้าแชมป์ระดับบีดับเบิลยูเอฟ เวิลด์ ทัวร์ ซูเปอร์ 100 รายการ เวียดนาม โอเพน ปี 2025 รับเงินรางวัลปลอบใจ 19,000 เหรียญสหรัฐ (มากกว่า 588,000 บาท)