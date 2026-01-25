"เพชรสิงห์ขร" ควงแขน "เมืองช้าง" ประเดิมชัยศักราชใหม่ ศึก "มวยรอบปูนเสือ มวยไทยพันธุ์แท้ ครั้งที่ 25"

เปิดศักราชใหม่ ศึก "มวยรอบปูนเสือ มวยไทยพันธุ์แท้ ครั้งที่ 25" สาย A รอบ 16 คน รอบแรก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2569 เวทีมวยช่อง 7 HD โดยก่อนชก นายจมร เลขะกุล ผู้แทนปูนเสือ ให้เกียรติขึ้นคล้องพวงมาลัย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักมวยทั้งสองคู่บนเวที และกล่าวพิธีเปิดการแข่งขันฯ คู่แรกระหว่าง เพชรสิงห์ขร ส.สมานการ์เม้นท์ (แดง) พบกับ เงาเพชร โกลิตะมวยไทย (น้ำเงิน) พิกัด 116 ปอนด์ และ คู่ที่ 2.ระหว่าง เมืองช้าง ส.เดชะพันธ์ (แดง) พบกับ หัสดี ตี๋น้อยคะชิน (น้ำเงิน) พิกัด 116 ปอนด์ ทั้งสองคู่ขึ้นสังเวียนประเดิมศักราชใหม่
สรุปผลศึก "มวยรอบปูนเสือ มวยไทยพันธุ์แท้ ครั้งที่ 25" สาย A รอบ 16 คน รอบแรก มีดังนี้
คู่แรก. น็อกยกแรก เพชรสิงห์ขร ส.สมานการ์เม้นท์ (แดง) พบกับ เงาเพชร โกลิตะมวยไทย (น้ำเงิน) เพชรสิงห์ขร เป็นมวยไฟท์เตอร์ด้าน เงาเพชร เป็นมวยเข่าในเหนียวแน่นทั้งคู่เป็นมวยขวาทั้งคู่ เงาเพชร เดินเตะขวานำกับโดน เพชรสิงห์ขร ต่อยหมัดเตะขวาลำตัวกลางยกแรก เพชรสิงห์ ได้จังหวะเตะขวาเข้าหน้าขา เงาเพชร เน้นๆ ทำเอา เงาเพชร ถึงกับทิ้งตัวลงไปนอนให้กรรมการนับ 10 ทำให้ เพชรสิงห์ขร เป็นฝ่ายชนะทีเคโอยกแรกแบบง่ายดาย
คู่ที่ 2.ชนะคะแนน เมืองช้าง ส.เดชะพันธ์ (แดง) พบกับ หัสดี ตี๋น้อยคชิน (น้ำเงิน) ซ้ายเจอช้าย เมืองช้าง เป็นฝ่ายเดินเข้าหาเตะซ้ายลำตัวจับในปล้ำตีเข่าเป็นทำเอา หัสดี ถึงกับดิ้นไม่หลุด หัสดี พยามเดินเข้าหาต่อยหมัดแต่ไม่ชัดเจนกลับโดน เมืองช้างดักเตะถีบยันต่อยหมัดเป็นชุดทำเอา หัสดี ทำอะไรได้ไม่ถนัดครบยก เมืองช้าง เป็นฝ่ายชนะคะแนน
แฟนมวยห้ามพลาด! ศึก "มวยรอบปูนเสือ มวยไทยพันธุ์แท้ ครั้งที่ 25" สาย B รอบ 16 คน รอบแรก ระหว่าง "พรเพชร ส.ราชภูมิ" (แดง) ดวลหมัดกับ "เพชรอนันต๋ สวนน้ำธารคีรี" (น้ำเงิน) พิกัด 116 ปอนด์ และ "ขุนเดช พ.พิมพ์อร" (แดง) ดวลหมัดกับ "เก่งรบ นายกเกรียงไกร" (น้ำเงิน) พิกัด 116 ปอนด์ ทั้งสองคู่พร้อมที่จะทำให้คุณลุ้นระทึกครบเครื่องหมัด, เท้า, เข่า, ศอก ทุกรสชาติความเดือด! ให้แฟนมวยไทยมาร่วมส่งเสียงเชียร์ให้สนั่นความมันส์บนสังเวียนกำปั้นได้ที่เวทีมวยช่อง 7HD ดวลเดือดในวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถ่ายทอดสดทางช่อง 7HD ตั้งแต่เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป