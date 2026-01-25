xs
สสส. เปิดศักราชใหม่ ผนึกภาคี ปลุกพลังนักวิ่งหน้าใหม่ ร่วมเดิน–วิ่ง กว่า 3,000 คน Thai Health Day Run 2026 สร้างวิถีสุขภาพยั่งยืน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สร้างปรากฏการณ์คนรักสุขภาพ ค้นพบความมหัศจรรย์ของการเดิน-วิ่ง สสส. สานพลังสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งฯ เปิดศักราชใหม่ด้วยการขยับร่างกายให้เป็นนิสัย นักวิ่งกว่า 3,000 คน ร่วม “Thai Health Day Run 2026 วิ่งสู่วิถีชีวิตใหม่” ชูแนวคิดวิ่งลดโรค “แค่ออกวิ่ง อวัยวะก็ออกวิ่งด้วย” ย้ำแค่เดิน–วิ่งเป็นประจำ ก็เหมือนได้ดูแลหัวใจ หลอดเลือด และระบบต่างๆ ชวนประชาชนเดิน-วิ่งละแวกบ้าน เน้นความปลอดภัย ในการออกกำลังกาย

เมื่อเวลา 04.00 น. วันที่ 25 ม.ค. 2569 ที่ บริเวณใต้สะพานพระราม 8 กรุงเทพฯ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สานพลัง สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่ง เพื่อสุขภาพไทย และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม “Thai Health Day Run 2026 วิ่งสู่วิถีชีวิตใหม่” ครั้งที่ 13 ภายใต้แนวคิด “แค่ออกวิ่ง อวัยวะก็ออกวิ่งด้วย”

นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย รองประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คนที่ 2 กล่าวว่า กิจกรรม“Thai Health Day Run 2026 วิ่งสู่วิถีชีวิตใหม่” มุ่งส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง สร้างประสบการณ์ตรงให้คนไทยได้เข้าถึงการมีกิจกรรมทางกายและเห็นประโยชน์ของ “การเดิน-วิ่ง” ในการสร้างเสริมสุขภาวะอย่างบูรณาการ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจแก่ทุกเพศทุกวัย ผลักดันให้เกิดนักวิ่งหน้าใหม่ ส่งเสริมการ “วิ่งละแวกบ้าน” สร้างความสัมพันธ์ในชุมชน รวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการและมาตรฐานความปลอดภัย มุ่งยกระดับการจัดงานวิ่งเน้นการจัดระบบการจัดงานวิ่งที่มีความปลอดภัย เสริมศักยภาพภาคีเครือข่ายและบุคลากรให้มีความเข้าใจในมาตรการจัดงาน เพื่อขยายผลในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ และส่งเสริมให้นักวิ่งมีความรู้ที่ถูกต้อง ควบคู่กับมาตรการการจัดงานที่ได้มาตรฐานระดับสากล Safe Fair Fun วิ่งปลอดภัย ยุติธรรม สนุกสนาน

ด้าน นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า สสส. มุ่งจุดกระแสกิจกรรมทางกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ทำให้มีสุขภาพดี ลดความเสี่ยงเกิดโรคไม่ติดต่อ (NCDs) ในอนาคต สถานการณ์โรค NCDs ของคนไทยในรอบ 20 ปี (ปี 2547-2568) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทั้งเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โดยเฉพาะภาวะน้ำหนักเกินและอ้วนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ข้อมูลจากการสำรวจสุขภาพคนไทยด้วยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 7 (ปี2567-2568) พบคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ป่วยเบาหวาน 10.6% หรือ 6.1 ล้านคน ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 29.5% หรือ 17.5 ล้านคน และมีภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน 45% หรือ 27.4 ล้านคน ส่งผลให้ไทยไม่บรรลุเป้าหมายขององค์การอนามัยโลก (WHO) ที่กำหนดให้ภายในปี 2568 ไทยต้องลดโรคเบาหวานไม่เกิน 7.3% ความดันโลหิตไม่เกิน 17% และโรคอ้วนไม่เกิน 36.2% ของประชากรทั้งประเทศ 

สสส. ริเริ่มและผลักดันให้คนไทยลุกขึ้นมาดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายที่ถูกวิธี ผ่านโครงการ Thai Health Day Run 2026 ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างวิถีชีวิตใหม่ที่ช่วยให้คนไทยแข็งแรงขึ้นในทุกมิติ การมีกิจกรรมทางกายอย่างสม่ำเสมอ ช่วยลดความเสี่ยง โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ได้อย่างมีนัยสำคัญ จึงส่งเสริมให้ประชาชนเริ่มจากกิจกรรมพื้นฐานอย่าง เดิน–วิ่ง ที่ทำได้ทันที เข้าถึงง่าย และเหมาะกับทุกวัย การเดินหรือวิ่งเป็นประจำช่วยให้อวัยวะภายในทำงานดีขึ้นทั้งระบบ โดยเฉพาะ หลอดเลือด หัวใจ และตับอ่อน ทำให้หลอดเลือดยืดหยุ่นขึ้น ระบบไหลเวียนเลือดดีขึ้น หัวใจทำงานมีประสิทธิภาพ ลดภาระของตับอ่อน และช่วยให้ร่างกายควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีขึ้น ส่งผลลดโอกาสเกิด เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจ ในอนาคต” นพ.พงศ์เทพ กล่าว 

ทั้งนี้ มีนักวิ่งเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 3,000 คน แบ่งเป็น 3 ระยะทาง 10 กม. 5 กม. และเดินเพื่อสุขภาพ 3 กม. ติดตามรายละเอียดได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ Thai Health Day Run
 








