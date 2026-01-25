ช่อง 7HD ผนึกพันธมิตร T&B Media Global (Thailand) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปั้น “IP Sport Universe” ยกระดับสื่อบันเทิงเยาวชนไทยสู่ระดับโลก

ช่อง 7HD จับมือ T&B Media Global (Thailand) และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ต่อยอดความสำเร็จจาก “แชมป์กีฬา 7HD” สู่การ์ตูนแอนิเมชันและจักรวาล IP กีฬาไทย ภายใต้ชื่อ “IP Sport Universe” ผสานองค์ความรู้ สื่อสร้างสรรค์ และนวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมบันเทิงและกีฬาสู่เวทีสากล
การร่วมมือครั้งสำคัญระหว่าง ช่อง 7HD ผู้นำด้านสื่อโทรทัศน์ ร่วมกับ บริษัท ที แอนด์ บี มีเดีย โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการพัฒนา IP และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมืออย่างเป็นทางการ ในงาน MOU Signing Ceremony ยกระดับสื่อบันเทิงเยาวชนไทยสู่ระดับโลก พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง ช่อง 7HD – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - T&B Media Global (Thailand) ณ สุราลัย ฮอลล์ ชั้น 7 ไอคอนสยาม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2569
การลงนามในครั้งนี้ นำโดย พัฒนพงค์ หนูพันธ์ กรรมการผู้จัดการ ช่อง 7HD, ดร.ณัฐวัฒน์ อริยวรารมย์ ประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท ที แอนด์ บี มีเดีย โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด และ ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมลงนาม เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์จักรวาลคอนเทนต์กีฬาไทย “IP Sport Universe” ที่ต่อยอดจากความสำเร็จของการแข่งขัน 4 ซีรีส์ กีฬานักเรียน แชมป์กีฬา 7HD ทั้ง 4 ประเภท สู่การพัฒนาคอนเทนต์ในหลากหลายรูปแบบ อาทิ การ์ตูนแอนิเมชัน เกม สินค้าเชิงลิขสิทธิ์ (Merchandising) การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านกีฬาและสื่อ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและโอกาสใหม่ให้กับเยาวชนไทย พร้อมผลักดันทรัพย์สินทางปัญญาของไทยสู่ตลาดระดับสากล
ภายในงานยังมีการเปิดตัว Animation Character จากทีมฟุตบอลแชมป์กีฬา 7HD ได้แก่ ทีมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท และทีมโรงเรียนหมอนทองวิทยา ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการขยายจักรวาล “IP Sport Universe” ไปสู่คอนเทนต์รูปแบบใหม่ที่เข้าถึงเยาวชนและผู้ชมทุกกลุ่มเป้าหมาย ด้านทีมหมอนทองวิทยา นำทีมโดย อาจารย์สกล เกลี้ยงประเสริฐ พานักกีฬามาร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง ขณะที่ทีม รร.อบจ.ชัยนาท ติดภารกิจแข่งฟุตบอล ได้ร่วมพูดคุยผ่านวิดีโอคอล
พัฒนพงค์ หนูพันธ์ กรรมการผู้จัดการ ช่อง 7HD กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของช่อง 7HD ในการยกระดับคอนเทนต์กีฬาและความบันเทิงไทย จากหน้าจอโทรทัศน์สู่แพลตฟอร์มดิจิทัลและอุตสาหกรรมครีเอทีฟครบวงจร
“จากความแข็งแกร่งการผลิตคอนเทนต์ที่แข็งแรง และเครือข่ายในแพลตฟอร์มต่าง ๆ ที่เข้าถึงประชาชนทั่วประเทศ รวมถึงการสนับสนุนเยาวชนในด้านต่าง ๆ และส่งเสริมทำให้การแข่งขันกีฬานักเรียน ร่วมสร้างสรรค์เยาวชนได้รับความสนใจจนสร้างปรากฏการณ์ระดับประเทศ ทำให้ได้เห็นศักยภาพของเยาวชนไทยในแง่มุมต่าง ๆ มากมาย เรื่องราวจากนักกีฬา นักเรียน เยาวชนที่ไม่ได้มีเพียงอยู่แค่ในสนามแข่งขันกีฬา แต่เราสามารถสร้าง Sport Entertainment ได้ด้วยการรวมพลังครั้งสำคัญ สร้างปรากฏการณ์ด้วยประสบการณ์สุดพิเศษ ด้วยแพลตฟอร์มของช่อง 7HD ที่เข้มแข็งเข้าถึงคนดูทุกเพศทุกวัยทั่วประเทศ ประกอบกับเราได้พันธมิตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมต่อยอดและสนับสนุนนักกีฬา เยาวชน ที่มีศักยภาพทั่วประเทศ เปิดโอกาสให้ได้รับการสนับสนุนทางการศึกษา และยังได้รับความร่วมมือจากพันธมิตร T&B Media Global (Thailand) ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการ IP ร่วมมือกันส่งเสริมนักกีฬาเยาวชนที่มีความสามารถ ให้ได้มีโอกาสต่อยอดในด้านอื่น ๆ ไม่ให้ถูกจำกัดอยู่เพียงแค่ผลแพ้ชนะ ในสนามการแข่งขัน แต่ทำให้สามารถเข้าถึงทุกคน ทุกครอบครัว ทุกเพศทุกวัย ทุกพื้นที่ได้รับโอกาสที่ดีเพื่อการต่อยอดพัฒนาก้าวไปสู่ระดับโกลบอล ซึ่งการสร้างสรรค์เรื่องราวแรงบันดาลใจจากเหล่านักเรียนนักกีฬา จะถูกถ่ายทอดพัฒนาต่อยอด สู่ระดับสากลออกมาให้ได้ติดตามกันในเร็ว ๆ นี้ครับ”
ด้าน ดร.ณัฐวัฒน์ อริยวรารมย์ ระบุว่า T&B Media Global (Thailand) พร้อมนำความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนา IP และแอนิเมชัน มาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพย์สินทางปัญญาของไทยให้เติบโตในระดับสากล
“จากการติดตามมาโดยตลอด เราเห็นความสามารถของน้อง ๆ นักกีฬา นักเรียน เห็นว่ามีหลากหลายแง่มุมที่น่าสนใจ จากศักยภาพนักกีฬา ที่มีความสามารถ มีทั้งความเก่งและความแข็งแกร่งในตัวเองอยู่แล้ว และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีสร้างแรงบันดาลใจต่อไปในอนาคตได้ จากประสบการณ์ความเชี่ยวชาญของ T&B Media Global (Thailand) จึงทำให้สามารถพัฒนาเรื่องราวต่าง ๆ เหล่านั้นไม่จำกัดอยู่เพียงแค่การแข่งขันกีฬา แต่ได้ถูกพัฒนาด้วยเนื้อหาที่เชื่อมโยงถึงกันทั้งด้าน IT ที่สามารถต่อยอดพร้อมก้าวไปสู่ IP ในการร่วมกันสร้างประสบการณ์ สร้างให้เป็นทรัพย์สินทางปัญญา ในรูปแบบต่าง ๆ ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่มีส่วนร่วมได้ จับต้องได้ เข้าถึงได้ โดยผสมผสานโลกออนไลน์และออฟไลน์เข้าด้วยกัน ทั้งการใช้ประสบการณ์จากน้องนักกีฬา นักเรียน เยาวชน ที่แข็งแกร่งมาร่วมส่งเสริมสร้างแรงบันดาลใจใหักับรุ่นต่อ ๆ ไป ซึ่งมีออกมาในรูปแบบต่าง ๆ การ์ตูนแอนิเมชัน เกม สินค้าเชิงลิขสิทธิ์ เพื่อสร้างความผูกพันและแรงบันดาลใจ ขยายการเติบโตให้เป็นที่รับรู้ในระดับสากล นับเป็นโอกาสดี ๆ ในการร่วมสร้างซอฟต์พาวเวอร์ และสร้างอนาคตที่ดี ให้กับเยาวชนไทย และคนไทยได้ก้าวสู่ระดับสากล”
ขณะที่ ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า จุฬาฯ มุ่งหวังให้โครงการนี้เป็นต้นแบบของการใช้สื่อสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือพัฒนาการเรียนรู้และแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทย พร้อมผลักดันองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยสู่การใช้งานจริงในอุตสาหกรรม
“การเปิดโอกาสสร้างประสบการณ์ใหม่ด้วยความร่วมมือกับช่อง 7HD ที่ผ่านมา สร้างโอกาสการเรียนรู้ให้กับนิสิต เยาวชนว่า ความรู้ไม่ได้ถูกจำกัดอยู่ในห้องเรียนเท่านั้น แต่เราได้สร้างประสบการณ์ใหม่มอบโอกาสใหม่ ๆ ในทุก ๆ แขนงที่ไม่จำกัดอยู่แค่เพียงการเป็นนักกีฬา แต่ในทุกภาคส่วนของการศึกษาส่งเสริมให้ได้เรียนรู้ ร่วมแสดงออกถึงความสามารถศักยภาพอย่างไร้ขีดจำกัด พัฒนาไปในทิศทางที่ตัวเองต้องการได้อย่างเต็มรูปแบบ และในวันนี้ไม่เพียงแค่การพัฒนาเยาวชนด้านกีฬา แต่เราสามารถพัฒนาเยาวชนในด้านต่าง ๆ พร้อมส่งเสริมให้เกิดการรับรู้ ยอมรับศักยภาพความสามารถของเยาวชนไทยไม่ใช่เพียงแค่ในประเทศ แต่ร่วมกันต่อยอดความสามารถในทุก ๆ ด้านของเยาวชนคนต้นแบบให้เป็นที่รับรู้ และส่งเสริมให้เกิดแรงขับเคลื่อนกระตุ้นทั้งระดับบุคคล ไปจนถึงในระดับอุตสาหกรรม ก้าวไปในระดับโลกต่อไป”
ความร่วมมือระหว่าง ช่อง 7HD, T&B Media Global (Thailand) และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในครั้งนี้ จึงนับเป็นอีกก้าวสำคัญของวงการกีฬาไทย สะท้อนวิสัยทัศน์ร่วมกันในการสร้างคอนเทนต์กีฬาไทยที่แข็งแรง ผสานมิติการแข่งขัน ความบันเทิง ธุรกิจ และการศึกษาเข้าด้วยกัน พร้อมปูทางให้เยาวชนไทยเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และนำศักยภาพกีฬาไทยสู่การยอมรับในระดับโลกอย่างยั่งยืน