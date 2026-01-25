"พิชฌามลณ์" รับเหนียวยังเอาไม่อยู่ ซิวรองแชมป์ซูเปอร์ 500 ครั้งแรก

พิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์ นักแบดมินตันหญิงความหวังของไทย แพ้ เฉิน ยู่ เฟย จาก จีน แบบสมศักดิ์ศรี 2 เกมรวด ศึกอินโดนีเซีย มาสเตอร์ส ที่สนามอิสโตรา เสนายัน วันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม
ตามสถิติเฮด-ทู-เฮด เฉิน ยู่ เฟย ชนะ 1 แพ้ 0 โดยเล่นยืดเยื้อถึง 3 เกม หลังพบกันมาในศึกมาเลเซีย โอเพน 2026 ช่วงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา
ตามเกมแบบชวนแจกชวนวิ่ง สร้างจังหวะทำคะแนน ปรากฏว่า พิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์ มือ 36 ของโลก ที่เป็นรองตามหน้าเสื่อ สร้างความหนักใจแก่ เฉิน ยู่ เฟย มือ 4 ของโลก โดยเฉพาะเกมรับอันเหนียวแน่นด้วยสรีระสูงยาว ด้อยกว่าตรงความคมลูกบุก กระทั่งพ่ายไป 21-23, 13-21
จบการแข่งขันอันยาวนาน 52 นาที พิชฌามลณ์ วัย 19 ปี ผู้เข้าชิงระดับบีดับเบิลยูเอฟ เวิลด์ ทัวร์ ซูเปอร์ 500 ครั้งแรกของอาชีพ สถิติหล่นเหลือ ชนะ 2 แพ้ 2 เฉพาะรอบชิงชนะเลิศ โดยคว้า 2 แชมป์ระดับซูเปอร์ 100 ที่มาเลเซีย และ จีน ปี 2023 และ 2025 ตามลำดับ รับเงินรางวัลปลอบใจ 19,000 เหรียญสหรัฐ (มากกว่า 588,000 บาท)