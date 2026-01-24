“แรมโบ้เล็ก” ทะลวงไส้ “อับดุลลา” รั้งแรงกิงสำเร็จ ศึก ONE Fight Night 39

จบลงไปอย่างสุดมันสำหรับศึก ONE Fight Night 39 ที่ถ่ายทอดสดสู่แฟนกีฬาต่อสู้ใน 195 ประเทศทั่วโลก เมื่อช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 24 ม.ค. ที่ผ่านมา ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) โดยผลปรากฏว่า “แรมโบ้เล็ก ฉ.อจลบุญ” เอาชนะความกดดันโค่น “อับดุลลา ดายาคาเอฟ” รักษาแรงกิงได้สำเร็จ ขณะที่ “อัสซาดูลาห์ อิมานกาซาลิเอฟ” ฟอร์มแรงไม่หยุด เอาชนะ “ก้องธรณี ส.สมหมาย” ไปได้
คู่เอก “แรมโบ้เล็ก ฉ.อจลบุญ” นักสู้จากชัยภูมิ เจ้าของอันดับ 4 แรงกิง ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) เปิดศึกป้องกันเก้าอี้ในแรงกิงกับ “อับดุลลา ดายาคาเอฟ” มวยอันตรายจากรัสเซีย ผู้รั้งแรงกิงอันดับ 5 ในรุ่นเดียวกัน
ทั้งคู่เปิดเกมรุกรับกันสุดมันสมฐานะคู่เอกของรายการ “อับดุลลา” ออกลีลาแม่ไม้มวยไทยใส่ “แรมโบ้เล็ก” ไม่ยั้ง กระทั่งยก 2 “แรมโบ้เล็ก” ได้จังหวะรัวหมัดอัดลำตัว “อับดุลลา” จนลงไปนั่งจุกลุกไม่ขึ้น ผู้ตัดสินจึงยุติการชก เป็นผลให้ “แรมโบ้เล็ก” ชนะน็อกไปในยกที่ 2 รักษาอันดับแรงกิงได้สมความตั้งใจ พร้อมกับทุบเงินโบนัส 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1.6 ล้านบาท ตามอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน)
ขณะที่ “ก้องธรณี ส.สมหมาย” มวยซ้ายสุดคม เจ้าของอันดับ 4 แรงกิง ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) รับน้องนักกีฬา ONE ป้ายแดง “อัสซาดูลาห์ อิมานกาซาลิเอฟ” จากรัสเซียที่เปิดตัวครั้งแรกบนเวทีระดับโลก
ยกแรกทั้งคู่เปิดหน้าเดินแลกกันสุดมัน ยกถัดมา “อัสซาดูลาห์” ออกอาวุธครบเครื่อง โดยเตะเข้ากลางลำตัวส่ง “ก้องธรณี” ร่วงลงพื้น เรียกนับได้ก่อน จากนั้นเขาไม่รอช้าประเคนหมัดย้ำแผลเดิมส่งนักชกชาวไทยลงไปนอนตัวงอบนพื้นลุกยืนไม่ไหว ชนะน็อกเอาต์ไปในยกที่ 2 รักษาสถิติไร้พ่ายได้ 7 ไฟต์รวดใน ONE พร้อมคว้าโบนัส 50,000 ดอลลาร์ ไปครอง
ด้าน “โมฮัมหมัด เซียซารานี” นักสู้จากอิหร่าน ผู้คว้าสัญญา ONE ฉบับที่ 37 ประเดิมเวทีระดับโลกในกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) โดยสามารถใช้ความหนักสยบความพลิ้วคู่ชก “เปโดร ดานตัส” จากบราซิลด้วยคะแนนเอกฉันท์ เปิดตัวอย่างปังบนเวทีใหญ่
สรุปรายชื่อนักกีฬาที่ทำผลงานปิดเกมเข้าตาบิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” และคว้าโบนัสเข้ากระเป๋าในศึกนี้มี 2 ราย ได้แก่ “แรมโบ้เล็ก ฉ.อจลบุญ” และ “อัสซาดูลาห์ อิมานกาซาลิเอฟ” คว้าเงินรางวัลไปคนละ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ รวมเป็นเงินราว 3,200,000 บาท (สามล้านสองแสนบาท)
สรุปการแข่งขันทุกคู่ศึก ONE Fight Night 39
คู่เอก แรมโบ้เล็ก ฉ.อจลบุญ ชนะน็อก อับดุลลา ดายาคาเอฟ (รัสเซีย) นาทีที่ 2:41 ของยก 2 (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)
อัสซาดูลาห์ อิมานกาซาลิเอฟ (รัสเซีย) ชนะน็อก ก้องธรณี ส.สมหมาย นาทีที่ 1:06 ของยก 2 (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)
เชส แมนน์ (สหรัฐอเมริกา) ชนะทีเคโอ อีสิ ฟิติเคฟู (ตองกา/ออสเตรเลีย) นาทีที่ 5:00 ของยกแรก (MMA รุ่นเวลเตอร์เวต 170-185 ป.)
ชิฮิโร ซาวาดะ (ญี่ปุ่น) ชนะคะแนนเอกฉันท์ นาตาลี ซาลเซโด (สหรัฐอเมริกา) (MMA รุ่นอะตอมเวต 105-115 ป.)
โมฮัมหมัด เซียซารานี (อิหร่าน) ชนะคะแนนเอกฉันท์ เปโดร ดานตัส (บราซิล) (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต 145-155 ป.)
เฮเลนา เครวาร์ (สหรัฐอเมริกา) ชนะซับมิชชัน เทชยา โนเอลานี อโล (สหรัฐอเมริกา) นาทีที่ 1:40 ของยกแรก (ปล้ำจับล็อก รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)
โบคัง มาซันเยน (แอฟริกาใต้) ชนะคะแนนเอกฉันท์ เรียวเฮอิ คุโรซาวะ (ญี่ปุ่น) (MMA รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)
วลาดิเมียร์ คุซมิน (รัสเซีย) ชนะคะแนนเอกฉันท์ โมฮานาด บาตบูตติ (อิรัก) (มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต 145-155 ป.)
คาร์โล บูมินาอัง (ฟิลิปปินส์) ชนะทีเคโอ มาร์กอส ออเรลิโอ (บราซิล) นาทีที่ 0:50 ของยก 2 (MMA รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)