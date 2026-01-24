“พิ้งค์-อิคคิว” สุดฮอต เข้าชิงแบดมินตันอินโดนีเซียมาสเตอร์ ลุ้นแชมป์เวิลด์ 500 ครั้งแรก

“น้องพิงค์” พิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์ มือ 36 ของโลก ทะลุชิงชนะเลิศ แบดมินตัน อินโดนีเซีย มาสเตอร์ส 2026 ที่อินโดนีเซีย หลังปราบ เลทชานา คารูปาเธวาน มือ 42 ของโลก จากมาเลเซีย 2-0 เกม 21-15 และ 21-17
“น้องพิ้งค์” เข้าถึงรอบชิงชนะเลิศ หญิงเดี่ยว รายการเวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 500 ได้เป็นครั้งแรก และในรอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ ที่ 25 ม.ค.นี้ “น้องพิ้งค์” จะเข้าไปดวลกับ เฉิน ยู่เฟย มือ 4 ของโลก จากจีน ที่เอาชนะ โนโซมิ โอกูฮาระ มือ 27 ของโลก จากญี่ปุ่น มา 2-0 เกม 21-15, 24-22 ต่อไป
ด้านประเภทชายเดี่ยวรายการนี้ “อิคคิว” พณิชพล ธีระรัตน์สกุล มือ 44 ของโลก ก็สร้างเซอร์ไพรส์ เข้าชิงชนะเลิศได้เช่นกัน หลังโค่น โลห์ เคียน ยิว อดีตแชมป์โลกปี 2021 และมือ 10 ของโลก จากสิงคโปร์ 2-0 เกม 21-17 และ 21-17 ซึ่งก็นับเป็นการเข้าชิงรายการระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์ 500 ครั้งแรกของเจ้าตัวด้วย
รอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ ที่ 25 ม.ค.นี้ “อิคคิว” รอพบผู้ชนะระหว่าง อัลวี ฟาร์ฮาน มือ 18 ของโลก จากอินโดนีเซีย หรือ ฉี ยู่เจิน มือ 27 ของโลก จากไต้หวัน ต่อไป