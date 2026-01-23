“ท็อป จันท์” ทำเซอร์ไพรส์โค่น “หมู ปากน้ำ” ทะลุชิง “บอล สุรินทร์” สอยคิวกาญจนบุรีคัพ

การแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพเก็บสะสมคะแนน ไทยแลนด์ แร็งกิ้ง 2026 รายการแรก ที่ ห้องประชุมเคียงธารา เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 23 ม.ค.2569 เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของการชิงชัย ในรอบรองชนะเลิศ แข่งระบบ 4 ใน 7 เฟรม คู่แรกเป็นการเจอกันระหว่าง "หมู ปากน้ำ" นพพล แสงคำ พบกับ "ท็อป จันท์" พงศกร จงใจรักษ์ นักแม่นรูทีมชาติชุดซีเกมส์ โดย “หมู” ต้องต่อ 7 แต้มทุกเฟรม ตามกฏสมาคมกีฬาบิลเลียดฯที่ให้มืออาชีพโลกต้องต่อมือสมัครเล่น
เกมคู่นี้เปิดมาเฟรมแรก ท็อป เปิดหน้าสู้ตบไม้แรกเบรค 50 แต้ม ก่อนที่ หมู จะตบและแทงพลาด 2 ครั้งให้ ท็อป ได้ทิ่มชนะสบาย 86-45 ขึ้นนำ 1-0 เฟรม พอมาเฟรมสอง ท็อป ยิ่งแทงยิ่งคมตบแค่ 3 ไม้เบรค 68 แต้ม ชนะขาด 124-6 หนีไป 2-0 เฟรม พอมาเฟรมสาม หมู พยายามเน้นเกมกันมากขึ้น รอ ท็อป พลาดทำให้ได้ตบชนะ 66-30 ไล่มา 1-2 เฟรม แต่ หมู แทงเกมนี้พลาดบ่อย ตรงข้ามกับ ท็อป จันท์ ที่ออกอาวุธอย่างมั่นใจ ไล่ทิ่มไม้เดียวขาด 2 เฟรมรวด จบเกม พงศกร ล้มมือโปร อย่างเหลือเชื่อ 4-1 เฟรม 86-45, 124-6, 30-66, 94-38, 65-25 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศเป็นคนแรก
ขณะที่รอบรองฯอีกคู่ระหว่าง "บอล สุรินทร์" ธนพล บุญปลอด ดาวรุ่งเมืองช้าง พบกับ "เอฟ สากล" สงขลา จริงจิตร อดีตแชมป์ประเทศไทย ซึ่งเกมคู่นี้ จอมคิวหนุ่มจากสุรินทร์ อาศัยความแม่น ตบนำห่างถึง 3-1 เฟรม ก่อนที่ เอฟ จะมาทิ่ม 2 ไม้ชนะขาด 75-14 ไล่มา 2-3 เฟรม พอเฟรมหก เอฟ สากล แทงช่วงแรกดี น่าจะชนะขาด แต่มาหลุดง่ายให้ บอล ไล่สอยแซงชนะสบาย 73-36 จบเกม ธนพล เอาชนะไป 4-2 เฟรม 57-61, 54-32, 54-41, 72-64, 14-75, 73-36 ทะลุชิง ท็อป จันท์