BananaRun ผนึกพันธมิตรเปิด “The Sports District” ย่านพาราไดซ์ ปักหมุดแลนด์มาร์คใหม่คนรักกีฬา

เมื่อวันที่ 23 ม.ค.2569 BananaRun ผู้นำด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการวิ่ง เดินหน้ายกระดับประสบการณ์ลูกค้า พลิกบทบาทจากร้านอุปกรณ์วิ่งสู่การเป็น Performance Tech Specialist เต็มรูปแบบ ประกาศเปิดตัว Flagship Store สาขาใหม่ ณ ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ภายใต้คอนเซปต์ “The Sports District” (เดอะ สปอร์ต ดิสทริกต์) หรือย่านกีฬาครบวงจร โดยจับมือกับพันธมิตรชั้นนำในพื้นที่สร้าง Sports Ecosystem ที่แข็งแกร่งที่สุดเพื่อตอบโจทย์ทั้งนักวิ่ง และนักกอล์ฟ
ภายในงานยังมีคนในวงการกีฬา คนรักสุขภาพเข้าร่วมอย่างคับคั่ง อาทิ “ครูดิน ” สถาวร จันทร์ผ่องศรี อดีตนักวิ่งมาราธอนทีมชาติไทย ผู้ก่อตั้ง สถาวรรันนิ่งคลับ , “โค้ชเดี่ยว” ปฏิการ เพชรศรีชา อดีตนักกรีฑาทีมชาติไทยและโค้ชวิ่งแถวหน้าของเมืองไทย, อ.เอกวิทย์ แสวงผล ผู้ฝึกสอน จากสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ, “โปรเจมส์” ณัฐสิทธิ์ เกียรติทวีอนันต์ และ “โปรเจเจ” ณัฐนันท์ เกียรติทวีอนันต์ เข้าร่วม
กำธร นทีธนสาร กรรมการผู้จัดการ เผยว่า การเปิดสาขาพาราไดซ์ พาร์ค ซึ่งเป็นสาขาที่ 9 ของเรา ถือเป็นก้าวสำคัญของการขยายธุรกิจและการยกระดับประสบการณ์ให้กับลูกค้า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เราเห็นการเติบโตของกลุ่มนักวิ่งและคนรักสุขภาพในไทยที่มีพฤติกรรมเปลี่ยนไป ปัจจุบันลูกค้าไม่ได้มองหาเพียงแค่สินค้า แต่ต้องการองค์ความรู้และอุปกรณ์ที่ตอบโจทย์แนวทางวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางกีฬาได้อย่างตรงจุดพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเชิงลึก (Data Insights), การวัดผลที่แม่นยำ และบริการหลังการขายแบบมืออาชีพ ดังนั้น BananaRun ในฐานะมัลติแบรนด์สโตร์ที่เชี่ยวชาญด้าน Gadget กีฬาระดับโลก และได้รับความไว้วางใจให้เป็น Garmin Authorized Distributor จึงยกระดับบทบาทสู่การเป็น Performance Tech Specialist หรือผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเพื่อการกีฬาอย่างเต็มตัว เพื่อสนับสนุนลูกค้าให้เข้าใจร่างกายและการฝึกซ้อมของตนเองได้ดียิ่งขึ้น ผ่านการเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมที่สุด
“ทำเลย่าน พาราไดซ์ พาร์ค ถือเป็นพื้นที่ศักยภาพสูงและเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญ เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้กับสวนหลวง ร.9 ซึ่งเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ และมีร้านค้าพันธมิตรชั้นนำเปิดให้บริการอยู่แล้ว อาทิ Run2Paradise, Rev Runnr และ Ving ดังนั้นการเข้ามาของ BananaRun สาขาพาราไดซ์ พาร์ค จึงเปรียบเสมือนจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่เข้ามาเติมเต็มภาพรวม Sports Ecosystem ให้สมบูรณ์แบบในมิติของ “เทคโนโลยีและอุปกรณ์เสริม”
นายกำธร กล่าวเสริมถึงความตั้งใจว่า “เราตั้งใจผนึกกำลังกับพันธมิตรเพื่อปั้น ‘The Sports District’ ให้เป็น One-Stop Destination หรือแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่นักวิ่งและนักกอล์ฟต้องมาเช็คอิน เพราะที่นี่มีครบทุกคำตอบสำหรับคนรักกีฬา
สำหรับ BananaRun สาขาใหม่ มาพร้อมโซนพิเศษระดับ World-class ที่ถือเป็น 2 ไฮไลต์สำคัญ ได้แก่
The Largest Garmin Brand Store ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โซนจัดแสดงสินค้า Garmin ที่รวบรวมนาฬิกาและอุปกรณ์ทุกคอลเลกชันไว้อย่างครบครันที่สุด, The First Garmin Golf Simulation Room ครั้งแรกในประเทศไทย ห้องจำลองกอล์ฟที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี Garmin ทั้งระบบ เพื่อให้นักกอล์ฟได้วิเคราะห์วงสวิงด้วยข้อมูลที่แม่นยำที่สุด รองรับกลุ่มนักกอล์ฟที่ต้องการยกระดับสมรรถนะการเล่นด้วยข้อมูลที่แม่นยำ และมองหาประสบการณ์ระดับพรีเมียม