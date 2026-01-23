ลูกสาว "ร็อดแมน" ทุบสถิตินักเตะหญิงค่าจ้างแพงสุดโลก

ทรินิตี ร็อดแมน ซูเปอร์สตาร์ลูกหนังอเมริกัน กลายเป็นนักเตะหญิงค่าจ้างแพงสุดของโลก หลังเซ็นสัญญา วอชิงตัน สปิริต 3 ปี ตามการยืนยันของเอเยนต์ส่วนตัว
ทรินิตี วัย 23 ปี ลูกชาวของ เดนนิส ร็อดแมน อดีตราชารีบาวน์ดแห่งลีกบาสเกตบอล เอ็นบีเอ (NBA) เป็นฟรีเอเจนต์นับตั้งแต่หมดสัญญากับ สปิริต วันที่ 31 ธันวาคม
รายงานข่าวระบุ สัญญาใหม่ของ ทรินิตี คิดเป็นมูลค่าปีละ 2 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 62 ล้านบาท) รวมโบนัส สิ้นสุดปี 2028
ไมค์ เซนคอฟสกี เอเยนต์ส่วนตัว ให้สัมภาษณ์ "อีเอสพีเอ็น (ESPN)" สื่อของสหรัฐอเมริกา สัญญาฉบับดังกล่าวผลักดันให้ ทรินิตี เป็นนักเตะหญิงค่าจ้างแพงสุดของโลก
ไอตานา บอนมาติ มิดฟิลด์ บาร์เซโลนา ดีกรี บัลลง ดอร์ 3 สมัย (2023-2025) เป็นนักเตะหญิงค่าจ้างแพงสุดกระทั่งถูก ทรินิตี ทำลายสถิติ
ปี 2025 เพดานเงินเดือนของ เนชันแนล วีเมนส์ ซ็อคเกอร์ ลีก (NWSL) ถูกตั้งไว้ทีมละ 3.5 ล้านเหรียญสหรัฐ (ล้านบาท)
ทว่าบอร์ด NWSL อนุมัติกฎผู้เล่นอิทธิพลต่อทีมสูง (High Impact Player) เมื่อเดือนธันวาคม ซึ่งอนุญาตให้แต่ละทีมใช้เงินเกินแคป 1 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 31 ล้านบาท)
ทรินิตี เล่นตำแหน่งศูนย์หน้า ช่วย สปิริต คว้าแชมป์ NWSL ตั้งแตเล่นอาชีพซีซันแรกปี 2021 และได้รับรางวัล "รุกกี ออฟ เดอะ เยียร์" ติดทีมชาติสหรัฐอเมริกา 47 นัด ยิง 11 ประตู และอยู่ในชุดเหรียญทองโอลิมปิก 2024 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส