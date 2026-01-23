ต่างชาติชื่นชมอาเซียนพาราเกมส์จัดได้มาตรฐาน ครึ่งทางทัพไทยทุบสถิติเพียบกวาดเกิน 200 ทองแน่

มหกรรมกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ที่จังหวัดนครราชสีมา ผ่านครึ่งทาง ชาติสมาชิกชื่นชมไทย จัดการแข่งขันได้มาตรฐาน ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. ปลื้มผลงานทัพไทย ทุบสถิติเพียบโดยเฉพาะ กรีฑา และว่ายน้ำ มั่นใจกวาดทะลุ 200 เหรียญทอง
ความเคลื่อนไหวมหกรรมกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 20-26 มกราคม 2569 ที่จังหวัดนครราชสีมา ล่าสุด ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) กล่าวว่า ผ่านครึ่งทางของการแข่งขันภาพรวมเป็นไปตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ การจัดการแข่งขันในแต่ละสนาม รวมไปถึงการเตรียมที่พัก ระบบขนส่ง และอื่น ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับคำชมจากชาติสมาชิกที่เข้าร่วมการแข่งขันว่าเราบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน รวมทั้งการตัดสินก็เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม
“ผลงานทัพนักกีฬาไทย หลังจากผ่านครึ่งทางของการแข่งขัน เป็นไปตามเป้าหมายเช่นกัน โดยกรีฑา และว่ายน้ำ ทำผลงานได้อย่างโดดเด่น สามารถทำลายสถิติรวมกันได้มากกว่า 20 รายการแล้ว เช่น พงศกร แปยอ ทำลายสถิติอาเซียนพาราเกมส์ของตนอง ในวีลแชร์เรซซิ่ง 400 เมตร คลาส T 53 และ นิธิกร เจียมพิริยะกุล ทำลายสถิติเดิมในว่ายน้ำ กบ 100 เมตร คลาส SB 14 เป็นต้น ทำให้มั่นใจว่าทัพไทยจะสามารถทำได้มากกว่า 200 เหรียญทอง และครองเจ้าอาเซียนได้เป็นสมัยที่ 7”
ผู้ว่าการ กกท. กล่าวต่อว่า นักกีฬาไทยหลายชนิดกีฬาไปสู่ระดับโลกแล้ว ทำให้เรามองไปถึงการสะสมคะแนนโลก การทำสถิติเพื่อต่อยอดไปสู่รายการที่สูงขึ้น นอกจากนี้ 30-40 เปอร์เซ็นต์ ยังเป็นนักกีฬาดาวรุ่งหน้าใหม่ที่แจ้งเกิดขึ้นมา ซึ่งนักกีฬาเหล่านี้จะก้าวขึ้นมาทดแทนรุ่นพี่ในอนาคต และหลายชนิดกีฬาสามารถต่อยอดไปถึงมหกรรมกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ได้อีกด้วย
สำหรับมหกรรมกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 มีการแข่งขันทั้งหมด 19 ชนิดกีฬา ชิง 493 เหรียญทอง กกท. ประเมินร่วมกับทุกสมาคมกีฬาคนพิการ ล่าสุดคาดว่าจะสามารถคว้าได้ 231 เหรียญทอง จากเดิม 233 เหรียญทอง เนื่องจาก วีลแชร์เทนนิส มีชาติเข้าร่วมการแข่งขันไม่ครบทำให้ถูกตัดออกไป 2 รายการ