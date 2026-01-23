ส.แบดมินตัน ผนึก กกท. ระเบิดศึก Thai Domestic Power ปูพรม 6 สนามล่าช้างเผือกสู่ โอลิมปิก

สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ผนึก การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ระเบิดศึกแบดมินตัน Thai Domestic Power 2026 ปูพรม 6 สนามล่าช้างเผือกสู่ โอลิมปิก
การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ร่วมกับ สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวการแข่งขันแบดมินตันรายการใหญ่ระดับประเทศ "Thai Domestic Power Badminton Championships 2026" ณ ห้อง 222 ราชมังคลากีฬาสถาน เมื่อช่วงสายวันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2569
ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายสุรศักดิ์ เกิดจันทึก รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายส่งเสริมกีฬา พร้อมด้วย พล.อ.อ.มณฑล สัชฌุกร นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ , นายพัฒนพงศ์ หนูพันธ์ กรรมการผู้จัดการช่อง 7HD และ นายสุรเดช สนธิอรุณทัต ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ฟาร์อีสท์สเปเชียลิตี้ จำกัด (โยเน็กซ์ ประเทศไทย) เข้าร่วมแถลงข่าวอย่างพร้อมเพรียง
นายสุรศักดิ์ เกิดจันทึก รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายส่งเสริมกีฬา กล่าวว่า การแข่งขันแบดมินตันรายการนี้เป็น ความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่าง กกท. สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย และช่อง 7HD ในการผลักดันกีฬาเยาวชนให้เป็นวาระสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยชี้ว่าทุกสนามแข่งขันมีเรื่องราวที่สามารถสร้างแรงกระเพื่อมให้วงการกีฬาไทยพัฒนาสู่ระดับสากลได้
สำหรับการสนับสนุนในครั้งนี้ ช่อง 7HD จะเข้ามามีบทบาทหลักในการเผยแพร่ภาพลักษณ์และการถ่ายทอดสด โดยเฉพาะในรอบชิงชนะเลิศที่จะมีปรากฏการณ์การรับชมทั้งทางโทรทัศน์และออนไลน์ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย
นอกจากนี้ นายสุรศักดิ์ ยังให้ความสำคัญกับการปลูกฝังทัศนคติของนักกีฬา โดยเน้นย้ำให้เยาวชนใช้กีฬาเป็นส่วนหนึ่งของทักษะชีวิต (Life Skill) และเล่นกีฬาด้วยความเต็มใจ เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจและมีความสุข ซึ่งจะเป็นกุญแจสำคัญในการนำพาเยาวชนไทยก้าวสู่เส้นทาง "กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ" ได้อย่างแท้จริง
ขณะที่ นายพัฒนพงศ์ หนูพันธ์ กรรมการผู้จัดการช่อง 7HD เผยว่า ในฐานะสื่อมวลชนได้มีโอกาสได้เข้ามา เราจะสนับสนุนเรื่องของการประชาสัมพันธ์ เพราะทุกสนามของการแข่งขันนั้นจะมีเรื่องราว จะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้กีฬาพัฒนาไปสู่ระดับชาติได้"
" กีฬาเยาวชนเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศ เราได้คุยกับทางสมาคมฯ และทางการกีฬาแล้วว่าเรามีจุดมุ่งหมายเดียวกัน เพราะฉะนั้น ช่อง 7HD ในฐานะสื่อมวลชน เราจะสนับสนุนและมีการถ่ายทอดสดการแข่งขันในทุกสนาม ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการประชาสัมพันธ์ และในรอบชิงชนะเลิศก็จะมีการถ่ายทอดสด ซึ่งทางเราจะพิจารณาอีกครั้งว่าจะเป็นในรูปแบบออนไลน์หรือทางทีวี ซึ่งตรงนี้เราจะดูปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นด้วย
พล.อ.อ.มณฑล สัชฌุกร นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยถึงวิสัยทัศน์ของโครงการนี้ว่า ทางสมาคม มุ่งเน้นการพัฒนาระดับยุวชนและเยาวชน โดยได้รับเลือกให้เป็นกีฬานำร่องในการยกระดับมาตรฐานการแข่งขันไปสู่ภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างเวทีมาตรฐานให้นักกีฬาท้องถิ่นได้แสดงศักยภาพ เพื่อต่อยอดสู่ระดับชาติและนานาชาติในอนาคต
โครงการ Thai Domestic Power 2026 วางเป้าหมายหลักในการเฟ้นหานักกีฬาดาวรุ่งรุ่นใหม่ ตั้งแต่รุ่นอายุ U11 ถึง U17 เพื่อก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติไทย โดยมุ่งหวังผลักดันให้นักแบดมินตันไทยก้าวสู่ Top 5 ของโลก และคว้าโควตาไปลุยศึก โอลิมปิกเกมส์ อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ สมาคมกีฬาแบดมินตันฯ ยังให้ความสำคัญกับแนวคิด Dual Career Pathway ที่บูรณาการกีฬาร่วมกับระบบการศึกษา เพื่อให้นักกีฬามีความมั่นคงทั้งเส้นทางอาชีพและการเรียน ควบคู่ไปกับการใช้กีฬาเป็นทูตวัฒนธรรม (Sports Diplomacy) สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ โดยคาดว่าจะมีนักกีฬาเข้าร่วมกว่า 1,000 คน และผู้ฝึกสอนกว่า 200 คน
สำหรับการแข่งขัน Thai Domestic Power Badminton Championships 2026 จะจัดการแข่งขันครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ถึง 8 เมษายน 2569 โดยมีโปรแกรมการแข่งขันดังนี้:
• สนามที่ 1 (กรุงเทพมหานคร): วันที่ 13-18 ก.พ. 69 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสต์เกต
• สนามที่ 2 (ภาคเหนือตอนล่าง/ภาคกลางตอนบน): วันที่ 20-25 ก.พ. 69 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
• สนามที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ): จ.ขอนแก่น **TBC**
• สนามที่ 4 (ภาคใต้): วันที่ 20-25 มี.ค. 69 ณ เซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
• สนามที่ 5 (ภาคเหนือ): วันที่ 27 มี.ค. - 1 เม.ย. 69 ณ สนาม ATK Badminton
• สนามที่ 6 (ภาคกลาง/ตะวันออก): วันที่ 3-8 เม.ย. 69 ณ สมาคมกีฬาแบดมินตันปทุมธานี จ.ปทุมธานี