“พิมล” ชื่นชมไทยแลนด์โอเพ่นมาสเตอร์เกมส์ เปิดเวทียิ่งใหญ่ให้ผู้อาวุโสแข่งกีฬา

ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ชื่นชม การจัดการแข่งขันไทยแลนด์ โอเพ่น มาสเตอร์เกมส์ ครั้งที่ 6 จัดได้ยิ่งใหญ่ ชี้เป็นเวทีให้ผู้อาวุโส ได้แสดงความสามารถ และทางโอลิมปิคไทย พร้อมสนับสนุน ขณะที่ “รองตูน” ณัฐวุฒิ เรืองเวส นายกสมาคมผู้สูงอายุไทย พร้อมผลักดันเกมส์ให้ยิ่งใหญ่ เพื่อโอกาสจัดเวิลด์มาสเตอร์เกมส์ ต่อไปในอนาคต
ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึง การแข่งขัน กีฬาสูงอายุนานาชาติ ไทยแลนด์ โอเพ่น มาสเตอร์เกมส์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2569 นั้น ปีนี้ สมาคมกีฬาผู้สูงอายุไทย จัดการแข่งขันมา เป็นปีที่ 6 แล้ว ถือได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก หลังหนนี้ มี 38 ประเทศ เข้าแข่งขัน มี นักกีฬาเข้าแข่งขัน เกือบ 4 พันคน ถือได้ว่า เป็นการจัดการแข่งขันที่ ไม่ธรรมดา เลย
“ตลอดระยะเวลา 6 ปี ที่ สมาคมกีฬาผู้สูงอายุไทย จัดการแข่งขัน มีนักกีฬาสมัครเข้าแข่งขัน เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในแต่ละปี ถือได้ว่า จัดการแข่งขัน ค่อนข้างประสบความสำเร็จ ทั้งๆ ที่จัดการแข่งขัน 16 ชนิดกีฬา ผมได้มาดูกีฬาอย่างเทเบิลเทนนิส ที่มีมือดี มี นักกีฬาระดับโปรหลายๆ คน อย่าง นันทนา คำวงศ์ อดีตทีมชาติที่ เคยไปโอลิมปิกด้วยกัน มาปีนี้ มาเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส ไทยแลนด์ โอเพ่น มาสเตอร์เกมส์แล้ว“
”ทางโอลิมปิคไทย ยินดี อยากร่วมสนับสนุน การแข่งขัน ไทยแลนด์ โอเพ่น มาสเตอร์เกมส์ ทุกด้าน เพราะทางคุณณัฐวุฒิ เรืองเวส นายกสมาคมผู้สูงอายุไทย ก็เป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ด้วย ถ้าทางโอลิมปิคไทยสามารถช่วยเหลือ และ ผลักดันได้ ก็รู้สึกยินดี ที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่”
ด้าน “รองตูน” ณัฐวุฒิ เรืองเวส นายกสมาคมผู้สูงอายุไทย เปิดเผยว่า สำหรับ การแข่งขัน ไทยแลนด์ โอเพ่น มาสเตอร์เกมส์ ครั้งที่ 6 เป็น เกมการแข่งขันของผู้อาวุโส ในเรื่องของกีฬา สำหรับอายุของนักกีฬา ที่เข้าแข่งขัน ตามกติกาของกีฬาแต่ละชนิด อาจจะไม่เหมือนกัน บางกีฬา อายุ 35 ปี ขึ้นไป บางกีฬา อายุ 40-45 ปี ถือได้ว่า เป็นวัยที่เล่นกีฬาได้ ไม่ใช่รอไปออกกำลังกาย ตอนอายุมากๆ อย่างเดียว“
”วัตถุประสงค์ของการแข่งขันรายการนี้ ต้องการทำอย่างไรให้ทุกคนได้เล่นกีฬาตลอดชั่วชีวิต การแข่งขันระดับเยาวชนก็มีแล้ว ระดับประชาชน ก็มีแล้ว พอเข้าวัยกลางคน ก็มีรายการนี้ ที่ทำให้ทุกคนได้เล่นกีฬา ไปจนถึงอายุ แบบไม่มีลิมิต อย่างคุณตาสว่าง จันทร์พราหมณ์ นักกรีฑา อายุ 106 ปี แล้วยังเล่นกีฬาได้ ตอนนี้ เราอาจจะจัดการแข่งขันไม่มาก 16 ชนิดกีฬา แต่คนเกือบ 4 พันคน จาก 38 ประเทศ เข้าร่วม การแข่งขันตลอดรายการทำให้เศรษฐกิจเกิดการหมุนเวียน อย่างเวิลด์ มาสเตอร์เกมส์กีฬาโอลิมปิกของนักกีฬาอาวุโส มีคนเข้าร่วมการแข่งขันเกือบ 2 หมื่นคน คิดดูว่า จะทำให้เศรษฐกิจในประเทศหมุนเวียนขนาดไหน ซึ่งทางสมาคมจะพยายามทำให้รายการนี้ยิ่งใหญ่ขึ้นๆเรื่อยๆ และในอนาคตข้างหน้า จะพยายามเสนอตัวเป็นเจ้าภาพเวิลด์ มาสเตอร์เกมส์ กีฬาโอลิมปิกของผู้อาวุโสให้ได้“