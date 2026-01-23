"จิลแบร์โต ซิลวา" อดีตแข้งปืน นำถ้วยฟุตบอลโลกของจริง ถึงประเทศไทย ชวนแฟนบอลยลโฉมกับตา 24 มกราคมนี้วันเดียวเท่านั้น

กลุ่มธุรกิจโคคา-โคล่า ในประเทศไทย อันประกอบไปด้วย บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด เปิดโมเมนต์ประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญ ต้อนรับการเดินทางมาถึงของถ้วยฟุตบอลโลก FIFA World Cup Trophy ของจริง ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ประเทศไทย อย่างเป็นทางการ ก่อนเปิดโอกาสพิเศษให้แฟนฟุตบอลชาวไทยได้ยลโฉมถ้วยฟุตบอลโลกของจริงอย่างใกล้ชิดในวันที่ 24 มกราคมนี้ ภายใต้แคมเปญระดับโลก FIFA World Cup™ Trophy Tour by Coca-Cola
พิธีต้อนรับถ้วยฟุตบอลโลกได้รับเกียรติจาก เซลแมน คาเรกา (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานภูมิภาคอาเซียนและแปซิฟิกตอนใต้ เดอะ โคคา-โคล่า คัมปะนี และ จิลแบร์โต ซิลวา (Gilberto Silva) (ที่ 5 จากซ้าย) ตำนานนักเตะฟุตบอลโลกจากบราซิล ผู้เคยคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกปี 2002 ซึ่งมาร่วมต้อนรับและถ่ายภาพกับถ้วย FIFA World Cup Trophy ของจริง ซึ่งทำจากทองคำ 18 กะรัต
นอกจากนี้ยังมีคณะผู้บริหารระดับสูงจากกลุ่มธุรกิจโคคา-โคล่าในประเทศไทย อันได้แก่ รีติมา รัคยัน ผู้จัดการทั่วไป และรองประธานฝ่ายธุรกิจแฟรนไชส์ โคคา-โคล่า ประเทศไทย , พียุช ชาร์มา ว่าที่กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), พลตรี พัชร รัตตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) และ โจเซ่ เฮนริเก้ ซิทูเน่ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (FAT) ให้เกียรติมาร่วมต้อนรับและเป็นสักขีพยาน
ทั้งนี้ “โคคา-โคล่า” จะนำถ้วยฟุตบอลโลก FIFA World Cup Trophy ไปจัดแสดงที่ลาน River Park ชั้น G ICONSIAM ในวันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2569 และขอเชิญชวนแฟนบอลชาวไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ครั้งนี้ โดยเปิดโอกาสให้แฟนฟุตบอลชาวไทยได้เข้าชมอย่างใกล้ชิด เพื่อมอบประสบการณ์สุดพิเศษและร่วมเปิดฟีลซ่าไปกับช่วงเวลาแห่งอันน่าตื่นเต้น อุ่นเครื่องสู่การแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 ที่กำลังจะมาถึง
กิจกรรม FIFA World Cup™ Trophy Tour by Coca-Cola ได้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของ “โคคา-โคล่า” ที่ต้องการเฉลิมฉลองให้กับช่วงเวลาแห่งความตื่นเต้นของการแข่งขันฟุตบอลโลกในปีนี้ พร้อมทั้งขับเคลื่อนแวดวงกีฬาฟุตบอลซึ่งได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมในประเทศไทย