xs
xsm
sm
md
lg

ยามาฮ่า คว้ารางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงาน จากเวที Thailand Energy Awards 2025 โดยกระทรวงพลังงาน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


มร.มาซามิ อิชิโนะ ผู้จัดการใหญ่ด้านการผลิต บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัล
บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด คว้ารางวัล ดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงาน ประเภทโรงงานควบคุม จากเวทีการประกวด Thailand Energy Awards 2025 ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เพื่อยกย่ององค์กรที่มีผลงานโดดเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงาน และการพัฒนาพลังงานทดแทน โดย มร.มาซามิ อิชิโนะ ผู้จัดการใหญ่ด้านการผลิต บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัลจาก นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในพิธีมอบรางวัลอย่างเป็นทางการ

สำหรับการประกวด Thailand Energy Awards 2025 ถือเป็นเวทีสำคัญระดับประเทศด้านการออกแบบการอนุรักษ์พลังงาน และการพัฒนาพลังงานทดแทน สะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในการพัฒนานวัตกรรมพลังงานที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง และสร้างผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม โดยในปีนี้มีหน่วยงานจากภาครัฐ และเอกชนทั่วประเทศส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรวมทั้งสิ้น 108 ผลงาน และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จนมีผลงานที่ได้รับรางวัลรวม 58 ผลงาน ความสำเร็จของไทยยามาฮ่ามอเตอร์ในครั้งนี้ เป็นผลจากการบริหารจัดการพลังงานอย่างเป็นระบบ การนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ควบคู่กับการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับอย่างจริงจัง ส่งผลให้เกิดผลการอนุรักษ์พลังงานที่ชัดเจน และยั่งยืน

นอกจากนี้ ผลงานจากเวที Thailand Energy Awards ยังสามารถต่อยอดสู่เวทีระดับภูมิภาค โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัล ASEAN Energy Awards 2025 ตอกย้ำบทบาทความเป็นผู้นำด้านการจัดการพลังงาน พร้อมยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยบนเวทีนานาชาติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก่อนหน้านี้ ไทยยามาฮ่ามอเตอร์เคยได้รับรางวัลจากเวทีดังกล่าวมาแล้วในปี 2018, 2021 และ 2025 ความสำเร็จดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของไทยยามาฮ่ามอเตอร์ในฐานะพลังขับเคลื่อนสำคัญของระบบพลังงานไทย ที่มีความพร้อมในการพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านพลังงานสู่มาตรฐานสากล พร้อมร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจ และสังคมคาร์บอนต่ำ สอดคล้องกับเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนใน ขอบเขตที่ 1 และ 2 ภายในปี ค.ศ. 2035 และ ขอบเขตที่ 3 ภายในปี ค.ศ. 2050 ของยามาฮ่า และรัฐบาลไทย

ทั้งนี้ พิธีมอบรางวัล Thailand Energy Awards 2025 จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆ นี้

#yamaha #ยามาฮ่า #ThailandEnergyAwards2025

มร.มาซามิ อิชิโนะ ผู้จัดการใหญ่ด้านการผลิต บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด



รางวัล ดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงาน ประเภทโรงงานควบคุม จากเวทีการประกวด Thailand Energy Awards 2025 ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน




มร.มาซามิ อิชิโนะ ผู้จัดการใหญ่ด้านการผลิต บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัล
มร.มาซามิ อิชิโนะ ผู้จัดการใหญ่ด้านการผลิต บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด
ยามาฮ่า คว้ารางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงาน จากเวที Thailand Energy Awards 2025 โดยกระทรวงพลังงาน
รางวัล ดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงาน ประเภทโรงงานควบคุม จากเวทีการประกวด Thailand Energy Awards 2025 ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน
ยามาฮ่า คว้ารางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงาน จากเวที Thailand Energy Awards 2025 โดยกระทรวงพลังงาน
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น