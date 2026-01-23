ยามาฮ่า คว้ารางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงาน จากเวที Thailand Energy Awards 2025 โดยกระทรวงพลังงาน

บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด คว้ารางวัล ดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงาน ประเภทโรงงานควบคุม จากเวทีการประกวด Thailand Energy Awards 2025 ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เพื่อยกย่ององค์กรที่มีผลงานโดดเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงาน และการพัฒนาพลังงานทดแทน โดย มร.มาซามิ อิชิโนะ ผู้จัดการใหญ่ด้านการผลิต บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัลจาก นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในพิธีมอบรางวัลอย่างเป็นทางการ
สำหรับการประกวด Thailand Energy Awards 2025 ถือเป็นเวทีสำคัญระดับประเทศด้านการออกแบบการอนุรักษ์พลังงาน และการพัฒนาพลังงานทดแทน สะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในการพัฒนานวัตกรรมพลังงานที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง และสร้างผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม โดยในปีนี้มีหน่วยงานจากภาครัฐ และเอกชนทั่วประเทศส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรวมทั้งสิ้น 108 ผลงาน และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จนมีผลงานที่ได้รับรางวัลรวม 58 ผลงาน ความสำเร็จของไทยยามาฮ่ามอเตอร์ในครั้งนี้ เป็นผลจากการบริหารจัดการพลังงานอย่างเป็นระบบ การนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ควบคู่กับการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับอย่างจริงจัง ส่งผลให้เกิดผลการอนุรักษ์พลังงานที่ชัดเจน และยั่งยืน
นอกจากนี้ ผลงานจากเวที Thailand Energy Awards ยังสามารถต่อยอดสู่เวทีระดับภูมิภาค โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัล ASEAN Energy Awards 2025 ตอกย้ำบทบาทความเป็นผู้นำด้านการจัดการพลังงาน พร้อมยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยบนเวทีนานาชาติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก่อนหน้านี้ ไทยยามาฮ่ามอเตอร์เคยได้รับรางวัลจากเวทีดังกล่าวมาแล้วในปี 2018, 2021 และ 2025 ความสำเร็จดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของไทยยามาฮ่ามอเตอร์ในฐานะพลังขับเคลื่อนสำคัญของระบบพลังงานไทย ที่มีความพร้อมในการพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านพลังงานสู่มาตรฐานสากล พร้อมร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจ และสังคมคาร์บอนต่ำ สอดคล้องกับเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนใน ขอบเขตที่ 1 และ 2 ภายในปี ค.ศ. 2035 และ ขอบเขตที่ 3 ภายในปี ค.ศ. 2050 ของยามาฮ่า และรัฐบาลไทย
ทั้งนี้ พิธีมอบรางวัล Thailand Energy Awards 2025 จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆ นี้
#yamaha #ยามาฮ่า #ThailandEnergyAwards2025