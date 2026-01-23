"โคนาเต" คอนเฟิร์มเสียคุณพ่อ เหตุชวดเยือนมาร์กเซย

อิบราฮิมา โคนาเต กองหลัง ลิเวอร์พูล ยืนยันข่าวเศร้าสูญเสียคุณพ่อบนเพจ "อินสตาแกรม" สื่อสังคมออนไลน์
โคนาเต วัย 26 ปี พลาดลงเล่นศึกยูฟา แชมเปียนส์ ลีก เอาชนะ โอลิมปิก มาร์กเซย 3-0 วันพุธที่ผ่านมา (21 ม.ค.) เนื่องจากเดินทางกลับประเทศฝรั่งเศสด้วยเหตุผลส่วนตัว
ก่อนหน้าทราบข่าว อาร์เน สล็อต กุนซือ "หงส์แดง" เผยว่า มันน่าเสียใจเหลือเกิน เมื่อถูกถามเกี่ยวกับการตัดชื่อ โคนาเต ออกจากทีม
กระทั่งล่าสุด อดีตนักเตะ อาร์เบ ไลป์ซิก ยืนยันว่า คุณพ่อฮามาดี เสียชีวิตแล้ว
โคนาเต แจ้งข่าวคราวเกี่ยวกับพิธีศพถึงผู้ติดตามราว 3.2 ล้านคน "แท้จริงแล้ว เราเป็นของ อัลเลาะห์ และเราจะกลับไปหาพระองค์ พิธีศพของคุณพ่อ ฮามาดี โคนาเต จะจัดวันศุกร์ที่ 23 มกราคม หลังญุมอะห์ (ละหมาดวันศุกร์)"