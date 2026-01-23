"อัลคาราซ" ฉลองชัยเล่นแกรนด์ สแลม แมตช์ที่ 100

คาร์ลอส อัลคาราซ นักเทนนิสหมายเลข 1 ของโลก เข้าใกล้การคว้าแชมป์ออสเตรเลียน โอเพน ครั้งแรกของอาชีพ หลังเอาชนะ โครองแต็ง มูเตต์ จาก ฝรั่งเศส 3 เซตรวด เข้ารอบ 16 คนสุดท้าย วันศุกร์ที่ 23 มกราคม ขณะที่ อารีนา ซาบาเลนกา มือ 1 ของโลกประเภทหญิงเดี่ยว ดีใจจนเก็บอาการไม่อยู่
อัลคาราซ มือ 1 รายการ แทบไม่เจอความกดดันใดๆ เมื่อดวลกับ มูเตต์ มือ 32 รายการ ปิดแมตช์อย่างง่ายดาย 6-2, 6-4, 6-1 ที่ร็อด เลเวอร์ อารีนา เวลารวม 2 ชั่วโมง 5 นาที
แมตช์นี้ หวดชาวสเปน ลงเล่นแกรนด์ สแลม แมตช์ที่ 100 ของอาชีพ สถิติชนะ 87 แพ้ 13 เท่ากับ บียอร์น บอร์กตำนานชาวสวีเดน
อัลคาราซ วัย 22 ปี จะดวลกับ ทอมมี พอล มือ 19 รายการชาวอเมริกัน ผู้ผ่านเข้ารอบหลัง อเลฮันโดร ดาวิโดวิช โฟกินา จาก สเปน บาดเจ็บหัวเข่าขอถอนตัว ขณะตามหลัง 0-2 เซต เดิมพันเข้ารอบรองชนะเลิศ
อัลคาราซ แชมป์ 6 แกรนด์ สแลม กล่าว "บอกตามตรง มันไม่ง่ายเลยเมื่อคุณสู้กับคนอย่าง โครองแต็ง คุณไม่รู้ว่าช็อตต่อไปขะเป็นอย่างไร แต่ผมสนุกมากบนสนาม ผมคิดว่าเราต่างสู้กันด้วยช็อตและการทำคะแนนสวยๆ"
ผลการแข่งขันประเภทหญิงเดี่ยว ซาบาเลนกา มือ 1 รายการ ต้องออกแรงเกิน 2 ชั่วโมง กว่าจะเอาชนะ อนาสตาเซีย โปตาโปวา จาก ออสเตรีย 7-6(7/4), 7-6(9/7) รอพบ วิคตอเรีย เอ็มโบโก ดาวรุ่งจาก แคนาดา ต่อไป
ซาบาเลนกา วัย 27 ปี กล่าว "ฉันเป็นรองตลอดแมตช์ บางวันคุณต้องดิ้นรนเพื่อพยายามกลับสู่เกม อารมณ์ของฉันพุ่งพล่านไปหมด มันเป็นการต่อสู้อันดุเดือดที่ฉันสนุกมาก"
หวดสาวเบลารุส ลุ้นแชมป์ออสเตรเลียน โอเพน สมัยที่ 3 รอบ 4 ปี หลังพลิกล็อกแพ้ เมดิสัน คีย์ส จาก สหรัฐอเมริกา รอบชิงชนะเลิศ ปี 2025