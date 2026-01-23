ม.เกษมบัณฑิตภูมิใจทัพนักกีฬาสร้างชื่อในศึกกีฬาปัญญาชน “อินทนิลเกมส์”

ดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ในฐานะรักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเปิดเผยว่าจากการที่มหาวิทยาลัยได้ส่งทัพนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 51 “อินทนิลเกมส์ 2026” ระหว่างวันที่ 9-19 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา พบว่านักกีฬายังรักษามาตรฐานและคุณภาพในการแข่งขันจนสามารถทำเหรียญทองได้ตามเป้าและติดท็อปเท็นอยู่อันดับ 7 ในตารางเหรียญรวมด้วยการ คว้ามาได้ 11 เหรียญทอง 8 เหรียญเงิน และ 9 เหรียญทองแดง
ดร.เสนีย์ เผยว่า ที่น่าสนใจทัพนักกีฬาทีมชาติที่เข้าร่วมในนามของมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็น ยูยิตสู ซึ่งนำโดย “ฟร้องค์” สุวิจักขณ์ ขุนทอง อดีตเจ้าของเหรียญทองกีฬายูยิตสูซีเกมส์หลายสมัยและ 3 เหรียญทองซีเกมส์ 2025, “ไผ่” สาริน สุนทร 1 เหรียญทองกีฬายูยิตสู ซีเกมส์ 2025 2025, “เปรม” กัมปนาท ผลพุฒ 1 เหรียญทอง 1 ทองแดง กีฬายูยิตสูซีเกมส์ 2025, “ปลื้ม” รักพล ผลพุฒ” 1 เหรียญทองกีฬายูยิตสู ซีเกมส์ 2025, “ปอน” ธนภัทร ผลพุฒ 1 เหรียญทองกีฬายูยิตสู ซีเกมส์ 2025 เปตอง นำโดย “เลิฟ” คันธรส ชูช่วย ผลงานแชมป์โลกหญิงเดี่ยวกีฬาเปตองชิงแชมป์โลก 2025 และ1 เหรียญทอง ซีเกมส์, “หงษ์” ศิริรัตน์ ไกรเทพ 1 เหรียญเงินกีฬาเปตองซีเกมส์ 2025 รวมทั้งทีมโต๊ะเล็กฟุตซอลหญิงนำโดย “หลิน” พันวสา กิ่งทอง 1 ทองแดงกีฬาฟุตซอลหญิงซีเกมส์ 2025 นักกีฬาเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่ทำได้ตามเป้าหมายทั้งสิ้น และจากผลงานในการสร้างชื่อและนำมาซึ่งความสำเร็จครั้งนี้ ในนามของมหาวิทยาลัยมีความภูมิใจและต้องขอบคุณในความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละของนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และทีมงานตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่มีส่วนร่วม
ดร.เสนีย์ กล่าวต่อไปว่า จากความสำเร็จดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าการส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา ภายใต้นโยบายของมหาวิทยาลัยที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องผนวกกับความพร้อมของบุคลากร สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และเพื่อเตรียมการให้นักกีฬามีความพร้อมสำหรับการเข้าร่วมการแข่งขันในเกมต่างๆ มหาวิทยาลัยก็ยังเดินหน้าให้การสนับสนุนโดยเฉพาะการนำเอารูปแลลหรือแนวทางการจัดการกีฬาสมัยใหม่ที่ผนวกกับการนำวิทยาศาสตร์การกีฬา จิตวิทยา และโภชนาการเข้ามาเป็นแรงเสริมสำหรับการเตรียมการต่อไป