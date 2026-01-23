“วีเมนส์ อเมเจอร์ เอเชีย-แปซิฟิก อะคาเดมี” จัดต่อเนื่องปีที่ 2

อาร์แอนด์เอ ร่วมกับ เอพีจีซี หรือสมาพันธ์กอล์ฟเอเชีย-แปซิฟิก จัดโครงการ “วีเมนส์ อเมเจอร์ เอเชีย-แปซิฟิก อะคาเดมี” ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง เพื่อพัฒนาศักยภาพนักกอล์ฟหญิงในภูมิภาครวมถึงเยาวชนชาวนิวซีแลนด์สู่เวทีระดับโลก และเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขัน วีเมนส์ อเมเจอร์ เอเชีย-แปซิฟิก แชมเปี้ยนชิพ ที่จัดขึ้น ณ สนามรอยัลเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ ในเดือนกุมภาพันธ์นี้
โครงการ วีเมนส์ อเมเจอร์ เอเชีย-แปซิฟิก อะคาเดมี จัดขึ้นเพื่อต่อยอดความสำเร็จจากการจัดการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นสตรีระดับแนวหน้าของภูมิภาครายการ วีเมนส์ อเมเจอร์ เอเชีย-แปซิฟิก แชมเปี้ยนชิพ โดยนักกอล์ฟสมัครเล่นในภูมิภาคจะได้รับเชิญร่วมโปรแกรมเป็นระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์ ซึ่งมีผู้ฝึกสอนกอล์ฟระดับแนวหน้าของโลกและผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ อย่าง จอห์น แครมป์ตัน ผู้อำนวยการด้านเทคนิค, สก็อตต์ บาร์ โค้ชเกมสั้น, แอนดรูว์ เวลส์ฟอร์ด โค้ชวงสวิง และไรอัน ลัมส์เดน ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลและแทร็กแมน รวมถึงทีมฝึกความแข็งแรงและสมรรถภาพจากศูนย์นวัตกรรมและกีฬาแห่งนิวซีแลนด์ ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้เข้าร่วมแต่ละคนจะได้รับการแนะนำที่ตรงเป้าหมายเพื่อการพัฒนาในระยะสั้นและในระยะยาว
ไทแอนนา จาคอต ดาวรุ่งวัย 17 ปี ผู้เกิดและเติบโตในประเทศกวม ประเทศเล็กๆ ในมหาสมุทรแปซิฟิก กล่าวว่า “สถาบันนี้ยอดเยี่ยมมาก การฝึกฝนค่อนข้างหนักและฉันได้เรียนรู้มากมายเกี่ยวกับเกมสั้น เกมยาว ด้านจิตใจของการเล่นกอล์ฟ รวมถึงด้านกายภาพบำบัดและวิธีการดูแลรักษาร่างกายเพื่อให้สามารถเล่นได้อย่างเต็มที่”
ทางด้าน โดมินิก วอลล์ ผู้อำนวยการภาคพื้นเอเชีย แปซิฟิค อาร์แอนด์เอ เผยว่า “วีเมนส์ อเมเจอร์ เอเชีย-แปซิฟิก อะคาเดมี ยังคงเติบโตและได้กระแสตอบรับที่ดีมาก เป็นเรื่องน่ายินดีที่ได้เห็นผู้เล่นจากทั่วภูมิภาคได้มีส่วนร่วมกับการฝึกสอนและได้รับการแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญและโค้ชระดับชั้นนำของโลก เพื่อพัฒนาความสามารถด้านกีฬา ร่างกาย และจิตใจ ซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการสร้างความแข็งแกร่งระยะยาวของวงการกอล์ฟหญิงในภูมิภาคของเรา”
โครงการ วีเมนส์ อเมเจอร์ เอเชีย-แปซิฟิก อะคาเดมี ได้รับทุนสนับสนุนจากซัมซุงและมูลนิธิกอล์ฟอาร์แอนด์เอ เพื่อต่อยอดความสำเร็จจากการจัดการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นสตรีระดับแนวหน้าของภูมิภาครายการ วีเมนส์ อเมเจอร์ เอเชีย-แปซิฟิก แชมเปี้ยนชิพ ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2018 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเป็นเวทีที่มอบโอกาสเปลี่ยนชีวิตให้กับนักกอล์ฟสมัครเล่นหญิงชั้นนำของเอเชีย โดยให้สิทธิ์แชมป์เข้าร่วมแข่งขันรายการใหญ่ระดับเมเจอร์ 3 รายการ
สำหรับการแข่งขันกอล์ฟรายการ วีเมนส์ อเมเจอร์ เอเชีย-แปซิฟิก แชมเปี้ยนชิพ ปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 8 กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์นี้ ที่สนามรอยัลเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ โดยมีนักกอล์ฟสมัครเล่นแถวหน้าของไทยลงชิงชัย 5 คน ได้แก่ อชิรญาณ์ ศรีวงษ์, กฤตชัญญา เก้าพัฒนสกุล, ปริม ปราชญ์นคร, ภิมพิศา สีสุธรรม และนิชา กันภัย