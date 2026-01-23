ในหลวงพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ แก่ “คุณครูจันทร์แจ่ม ยิ้วยิ้ม” - “พล.ต.นิรินธน์” เป็นผู้แทน “ดร.สุทิน คลังแสง” ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2569 ณ ศาลาบำเพ็ญกุศล วัดหนองรี อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา บรรยากาศงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณครูจันทร์แจ่ม ยิ้วยิ้ม (อายุ ๗๘ ปี) ผู้วายชนม์ เป็นไปอย่างโศกเศร้าและสมเกียรติ ภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พร้อมด้วยเครื่องเกียรติยศประกอบศพ และหีบทองลายสลัก ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นแก่วงศ์ตระกูลอย่างหาที่สุดมิได้
สำหรับการสวดพระอภิธรรมในคืนวันที่ 22 มกราคม 2569 ดร.สุทิน คลังแสง นายกสมาคมส่งเสริมกีฬาทหารประเทศไทย และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มอบหมายให้ พลตรี นิรินธน์ ปุณโณทก เลขาธิการสมาคมส่งเสริมกีฬาทหารประเทศไทย เป็นผู้แทนเดินทางมาร่วมเป็นเจ้าภาพ พร้อมด้วย นายวันกล้า ขวัญแก้ว นายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์ และกรรมการสมาคมส่งเสริมกีฬาทหารไทย
โดยมีบุคคลสำคัญจากหลากหลายวงการ ทั้งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ภาคธุรกิจ และวงการกีฬา เดินทางมาร่วมไว้อาลัยและส่งพวงหรีดเคารพศพอย่างคับคั่ง อาทิ พันเอก เปรมินทร์ ราชฤทธิ์บริรักษ์ กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ฯ, คุณสุทธิพงษ์ - ดร.วันดี จุลเจริญ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย, ดร.วนิดา พันธุ์สอาด รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ นายธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. , ศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์
ผู้อำนวยการศูนย์พหุวัฒนธรรมศึกษาและนวัตกรรมทางสังคมสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ทางด้านภาคเอกชน มีผู้บริหารระดับสูงร่วมแสดงความเสียใจ ได้แก่ นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานเครือเจริญโภคภัณฑ์, นายภูริต ภิรมย์ภักดี ประธานกรรมการบริหาร บจก.บุญรอด บริวเวอรี, ปิติ-วรนุช ภิรมย์ภักดี, คุณยุพดี หวังทวีทรัพย์ รอง กก.ผจก.อาวุโส ซีพีเอฟ, คุณสืบตระกูล สุนทรธรรม รองประธาน บมจ.ล็อกซเล่ย์
นอกจากนี้ ยังมีบุคคลที่มีชื่อเสียงในแวดวงกีฬาร่วมงาน อาทิ ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย, บัวขาว บัญชาเมฆ ยอดนักมวยไทยระดับโลก, บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์, พล.ท.พลศักดิ์ - คุณศุภาภัค ศรีเพ็ญ ผอ.สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬากองทัพบก รวมถึงนายตำรวจและข้าราชการระดับสูง อาทิ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ ผบช.ตชด., พล.ต.ยอดอาวุธ พึ่งพักตร์ รองแม่ทัพภาคที่ 1, พล.ต.ณัฎฐ์ ศรีอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 2, พล.ต.ต.อนันต์ นานาสมบัติ รอง ผบช.ภ.7, พล.ต.ต.ทรงโปรด สิริสุข ผบก.ตม.3
และคณะนักศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงการทัพบก ชุดที่ 1 รร.สธ.ทบ. ร่วมส่งดวงวิญญาณผู้วายชนม์
สำหรับ วันที่ 24 มกราคม 2569 จะมีการพระราชทานเพลิงศพ ณ ศาลาบำเพ็ญกุศล วัดหนองรี จังหวัดฉะเชิงเทรา เวลา 16.00 น.