ชวนแฟนบอลเชียร์พรีเมียร์ลีก 2025-26 เกมที่ 23 ลุ้นสุดมันท้ายเดือนมกราคม

เพจ Play with FUN, be FUN สื่อกีฬาและบันเทิงครบวงจรอันดับ 1 ของไทย ชวนแฟนบอลร่วมติดตามศึก พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ฤดูกาล 2025-26 นัดที่ 23 ที่กลับมาเดือดอีกครั้งหลังช่วงเทศกาล โดยโปรแกรมลงสนามระหว่างวันที่ 24 ถึง 26 มกราคม 2026 นี้
โปรแกรมพรีเมียร์ลีก อังกฤษ 2025-26 นัดที่ 23
คืนวันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2026
19:30 น. – เวสต์แฮม พบ ซันเดอร์แลนด์
22:00 น. – ฟูแล่ม พบ ไบรท์ตัน
22:00 น. – เบิร์นลี่ย์ พบ สเปอร์ส
22:00 น. – แมนฯ ซิตี้ พบ วูล์ฟส์
00:30 น. – บอร์นมัธ พบ ลิเวอร์พูล
คืนวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2026
21:00 น. – คริสตัล พาเลซ พบ เชลซี
21:00 น. – นิวคาสเซิล พบ แอสตัน วิลล่า
21:00 น. – เบรนท์ฟอร์ด พบ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์
23:30 น. – อาร์เซน่อล พบ แมนฯ ยูไนเต็ด
คืนวันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2026
03:00 น. – เอฟเวอร์ตัน พบ ลีดส์ ยูไนเต็ด
ทางเพจ Play with FUN, be FUN ได้เลือกเกมไฮไลต์ประจำสัปดาห์ คัดพิเศษมาให้แฟน ๆ ได้ติดตามเหมือนเดิม
คืนวันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2026 เวลา 22:00 น. – แมนฯ ซิตี้ พบ วูล์ฟส์
‘เรือใบสีฟ้า’ ยังอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์หรืออย่างน้อยต้องรักษาพื้นที่ท็อปโฟร์ให้มั่นคง เกมนี้จึงสำคัญอย่างมาก เพราะหากชนะได้จะทำแต้มขึ้นไปกดดัน อาร์เซน่อล ที่เตะทีหลังได้ ซิตี้ อาจมีผู้เล่นหลักบางรายสภาพไม่สมบูรณ์จากโปรแกรมเตะถี่ แต่คุณภาพขุมกำลังโดยรวมยังเหนือกว่า ส่วน วูล์ฟแฮมป์ตัน ดีขึ้นมาเล็กน้อย แต่คิดว่าเกมนี้เจ้าบ้านไม่น่าพลาด 3 คะแนนแน่นอน
คืนวันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2026 เวลา 00:30 น. – บอร์นมัธ พบ ลิเวอร์พูล
‘หงส์แดง’ ฟอร์มในลีกไม่ค่อยดีเท่าไร แม้จะไม่แพ้ แต่ก็หลุดเสมอไปหลายเกม โดยเฉพาะเกมล่าสุดที่ทำได้แค่เจ๊า เบิร์นลี่ย์ ใน แอนฟิลด์ ทำให้พวกเขายังต้องเน้นทุกเกมเพื่อรักษาตำแหน่งท็อปโฟร์ให้ได้ ส่วนเจ้าถิ่นฟอร์มหลุดมาในช่วงหลัง แต่ผลงานในบ้านก็แพ้ทีมไหนยากเหมือนกัน ดังนั้นเกมนี้เดือดแน่นอน
คืนวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2026 เวลา 21:00 น. - นิวคาสเซิล พบ แอสตัน วิลล่า
คู่นี้มีความหมายโดยตรงต่อการขยับขึ้นไปแย่งพื้นที่ฟุตบอลยุโรปของ ‘สาลิกาดง’ ส่วน ‘สิงห์ผงาด’ ต้องการชัยชนะเพื่อทำแต้มขึ้นไปกดดันจ่าฝูงในการลุ้นแชมป์ แต่เชื่อว่การเล่นใน เซนต์ เจมส์ พาร์ค จะเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ทีมของ เอ็ดดี้ ฮาว ได้เฮในนี้
คืนวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2026 เวลา 23:30 น. - อาร์เซน่อล พบ แมนฯ ยูไนเต็ด
เกมใหญ่ที่ส่งผลต่อการลุ้นแชมป์ของ ‘ปืนใหญ่’ ที่แม้จะนำอยู่พอสมควร แต่ก็ยังประมาทไม่ได้ ดังนั้นเกมนี้ มิเกล อาร์เตต้า สั่งลูกทีมเดินหน้าคว้าชัยเพื่อหนีคู่แข่งและขยับเข้าใกล้ตำแหน่งแชมป์ ขณะที่ ‘ปีศาจแดง’ เองอยู่ในช่วงได้ใจเพราะพึ่งเอาชนะ ซิตี้ มาได้ในแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตช์ เพราะฉะนั้นเกมนี้มันส์สุดแล้ว