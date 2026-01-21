“หมู ปากน้ำ” ฮอต กด “โกมินทร์ ไฮคลาส” ทะยาน 8 คน สอยคิวกาญจนบุรีคัพ

การแข่งขันสนุ๊กเกอร์เก็บสะสมคะแนนดิวิชั่น 1 ประจำปี 2569 เปิดฉากทำการแข่งขันแล้ว โดยรายการที่ 1 "I-EA-T กาญจนบุรี คัพ" แข่งขันกันที่ห้องประชุมเคียงธารา เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี เมื่อ 21 ม.ค.ที่ผ่านมา เป็นการแข่งขันในรอบ 16 คนสุดท้าย
ไฮไลต์ที่น่าสนใจ เป็นการลงสนามของ "หมู ปากน้ำ" นพพล แสงคำ มืออาชีพโลก ที่ได้รับเชิญลงแข่งขันรายการนี้ ลงดวลกับ "โกมินทร์ ไฮคลาส" ธนภัทร มะนานวม ผลปรากฎว่า “หมู” ออกคิวได้อย่างเด็ดขาด เป็นฝ่ายชนะไป 4-1 เฟรม ผ่านเข้ารอบ 8 คนสุดท้ายต่อไปตามคาด
ด้านผลคู่อื่นๆในรอบ 16 คนสุดท้าย "แจ็ค สระบุรี" เดชาวัต พุ่มแจ้ง ชนะ "กร นครปฐม" ภาสกร สุวรรณวัฒน์ 4-1 เฟรม, "เอฟ สากล"สงขลา จริงจิตร ชนะ “นุ้ก จันท์"ยุทธภพ ภาคพจน์ 4-3 เฟรม