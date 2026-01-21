“มนัญชญา” ปลื้มปลดล็อคฝันวัยเด็ก ได้หวดแกรนด์สแลมแรกออสเตรเลียนโอเพ่น

“ไหม” มนัญชญา สว่างแก้ว นักเทนนิสวัย 24 ปี จากสิงห์บุรี เปิดใจที่ได้ลงแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมแรกในชีวิต ในรายการ ออสเตรเลีย โอเพ่น 2026 ที่ออสเตรเลีย โดยเจ้าตัวภูมิใจสุดๆที่ได้สิทธิ์ชิงชัย เพราะเป็นการปลดล็อคความฝันของเองในวัยเด็ก แม้สุดท้ายจะต้องยุติเส้นทางเอาไว้ที่รอบแรก หลังปราชัยให้กับ เอ็มมา ราดูคานู มือ 28 ของโลก จากสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นอดีตแชมป์แกรนด์สแลม ยูเอส โอเพ่น 2021 ไป 0-2 เซต
“ไหม” ร่ายผ่านเฟซบุ๊คของตัวเองว่า “เป็นความฝันของไหมตั้งแต่ยังเป็นเด็กๆ เด็กคนนึงที่เคยนั่งดูเทนนิสแกรนด์สแลมอยู่หน้าทีวี แล้วหันไปบอกพ่อแม่ว่า “สักวันไหมจะพาครอบครัวมาที่สนามนี้ให้ได้”
วันนี้ไหมได้มายืนอยู่ตรงนี้จริงๆและได้เล่นเมนดรอว์แกรนด์สแลมครั้งแรกในชีวิต เส้นทางที่ผ่านมาของไหมไม่ง่ายเลยต้องสู้กับตัวเองและร่างกายตัวเอง เพื่อจะกลับมายืนในสนามแข่งขันได้อีกครั้ง
ไหมดีใจที่ได้ยินเสียงเชียร์ และได้เห็นธงชาติไทยบนคอร์ด รวมถึงทีมน้องๆ จาก Singha Grandslam Experience ที่ทำป้ายชื่อน่ารักๆมาเชียร์
ตอนที่ไหมได้มีโอกาสขอบคุณท่ามกลางทุกท่านในสนาม เป็นความรู้สึกที่ไหมอยากขอขอบคุณทุกคนจากใจจริงๆ ขอบคุณทุกกำลังใจ ทุกเสียงเชียร์ และทุกการซัพพอร์ต ไม่ว่าจะอยู่ที่สนามหรือส่งมาให้ไหมจากที่ไหนก็ตาม ทุกอย่างมีความหมายกับไหมมากจริงๆ
ครั้งนี้เป็นบทเรียนของไหม ประสบการณ์ดีๆที่ไหมจะมาพัฒนาตัวเองต่อ กลับมาสู้ต่อ“