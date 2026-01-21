ประธานพารามั่นใจนักกีฬารุ่นใหม่ แจ้งเกิด-สานต่อความสำเร็จรุ่นพี่ ในศึกอาเซียนพาราเกมส์

ร.ท.ณัยณพ ภิรมย์ภักดี ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย แสดงความพอใจผลงานของทัพนักกีฬาพาราไทย หลังประเดิมสนามแข่งขันในวันแรกของมหกรรมกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ กวาดไป 17 เหรียญทอง 14 เหรียญเงิน และ 18 เหรียญทองแดง (ข้อมูล 21 ม.ค. เวลา 17.21 น.) โดยระบุว่าภาพรวมเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ พร้อมชื่นชมการทำผลงานของนักกีฬาหลายชนิดกีฬา โดยเฉพาะการได้เห็นนักกีฬาหน้าใหม่ก้าวขึ้นมาสร้างผลงานและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในระดับนานาชาติ
ร.ท.ณัยณพ กล่าวว่า ผลการแข่งขันในวันแรกสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการของนักกีฬาทีมชาติไทย ทั้งในกลุ่มนักกีฬาหลักและนักกีฬาดาวรุ่งที่ได้รับโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหลายคนสามารถแสดงศักยภาพได้ดีเกินคาด ถือเป็นสัญญาณที่ดีต่อการสร้างทีมในระยะยาว
“สิ่งที่น่าพอใจไม่ใช่แค่เรื่องเหรียญรางวัล แต่คือการได้เห็นนักกีฬาหน้าใหม่เพิ่มขึ้น มีแววที่จะพัฒนาไปเป็นกำลังหลักของทีมชาติในอนาคต อาเซียนพาราเกมส์ครั้งนี้ถือเป็นเวทีสำคัญในการปูทางสู่เป้าหมายที่ใหญ่กว่า” ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย กล่าว
พร้อมกันนี้ยังได้ชื่นชมการทำงานของผู้ฝึกสอนและทีมงานสตาฟฟ์ที่ดูแลนักกีฬาอย่างใกล้ชิด ส่งผลให้การเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขัน รวมถึงการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับการแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์ตั้งแต่วันนี้ - 26 มกราคม 2569 ร.ท.ณัยณพ ภิรมย์ภักดี ยืนยันว่าทัพนักกีฬาพาราไทยยังคงมุ่งมั่นทำผลงานอย่างเต็มที่ เกินร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อเป้าหมายทวงคืนเจ้าเหรียญทอง และต่อยอดความสำเร็จของวงการกีฬาพาราไทยในอนาคต