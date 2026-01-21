ประชาชนโวยสระว่ายน้ำพังงาที่สร้างฮีโร่ซีเกมส์ถูกทิ้งร้าง ปล่อยตะไคร่ขึ้น สภาพทรุดโทรม

นายเกรียงศักดิ์ บุญณบุรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา(ส.อบจ.พังงา) เขตอำเภอเมืองพังงา เปิดเผยว่า ตนได้รับการร้องเรียน จากนักกีฬาและประชาชน เกี่ยวกับสระว่ายน้ำ ภายในสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา ตำบลนบปริง อำเภอเมืองพังงา ถูกปล่อยทิ้งร้าง ไม่มีการใช้งาน ชำรุดทรุดโทรม จนมีขี้ตะไคร่ขึ้น ซึ่งถือเป็นเรื่องน่าเสียดายที่ไม่มีการเข้ามาบริหารจัดการ ส่งผลให้นักกีฬาว่ายน้ำของจังหวัดพังงาขาดสนามฝึกซ้อมที่ได้มาตรฐานและเสียโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ โดยนอกจากสระว่ายน้ำแล้ว สถานที่แห่งนี้ ยังมีสนามเทนนิสและสนามฟุตบอลที่ถูกทิ้งร้างอีกด้วยเช่นกัน
ทั้งนี้จากการตรวจสอบนั้นพบว่า สระว่ายน้ำเป็นสระขนาดมาตรฐานการแข่งขันยาว 50 เมตร มีน้ำอยู่เต็มสระ แต่มีตะไคร่น้ำขึ้นเป็นจำนวนมาก อัฒจันทร์นั่งชม ก็มีตะไคร่น้ำสีดำเกาะทั่ว ซึ่งก็ดูสกปรกและทรุดโทรมเป็นอย่างมาก เสมือนถูกปล่อยทิ้งร้างมาเป็นเวลานาน ขณะที่อุปกรณ์และตัวอาคารต่างๆ อยู่ในสภาพชำรุดเสียหาย ขาดการดูแลบำรุงรักษา ทั้งที่สระว่ายน้ำแห่งนี้เคยเป็นแหล่งสร้างนักกีฬาว่ายน้ำของจังหวัดพังงาที่มีชื่อเสียงมาแล้วหลายคน ซึ่งล่าสุดก็คือ สุรสิทธิ์ ทองแดง นักว่ายน้ำชายเพียงคนเดียวของประเทศไทย ที่คว้าเหรียญทองในการแข่งขันซีเกมส์ 2025 ซึ่งเจ้าตัวเป็นนักกีฬาพังงาโดยกำเนิด และเริ่มต้นฝึกซ้อมจากสระว่ายน้ำแห่งนี้
นายเกรียงศักดิ์ ระบุว่า ชาวบ้านอยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง อย่างสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา ซึ่งมีงบประมาณในการจัดกิจกรรมและอีเวนท์ต่างๆ เข้ามาปรับปรุง ซ่อมแซม และบริหารจัดการสระว่ายน้ำแห่งนี้โดยเร็ว เพื่อให้นักกีฬา เด็ก และเยาวชนในจังหวัดพังงา ได้มีสนามฝึกซ้อมว่ายน้ำที่มีมาตรฐาน และไม่ต้องเสียโอกาสในการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาในอนาคต