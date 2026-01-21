xs
ยามาฮ่า สนับสนุนสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ มอบยามาฮ่า FAZZIO Hybrid มูลค่า 52,500 บาท เป็นรางวัล

โดย: ผู้จัดการออนไลน์


รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า FAZZIO Hybrid Connected มูลค่า 52,500 บาท
นายปิยะพงษ์ หวังใจสุข ผู้จัดการ 2 แผนกประชาสัมพันธ์ และอินฟลูเอนเซอร์ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ถ่ายภาพการส่งมอบรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า FAZZIO Hybrid Connected มูลค่า 52,500 บาท ให้กับนางสาวดวงพร อุดมทิพย์ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคม ร่วมกันรับมอบ เพื่อเป็นรางวัลให้กับสื่อมวลชนที่เป็นสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ในงาน Greed Rally Econmass 2025

โดยในกิจกรรมแรลลี่เริ่มสตาร์ทจากอาคารสำนักงานใหญ่ ปตท. จำกัด ก่อนเคลื่อนขบวนแวะไหว้พระ และ Walk Rally พร้อมร่วมกิจกรรม CSR มอบสิ่งของให้กับศาลเจ้า และศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติก ชลบุรี ก่อนจบกิจกรรม ณ โรงแรมไบรท์ตัน แกรนด์ & คอนเวนชั่น พัทยา เมื่อเร็ว ๆ นี้










