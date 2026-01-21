ชีวิตสุดสวิงของ "เชส แมนน์" / คอลัมน์ "TKO" โดย "น็อกเอาต์ แมน"

คอลัมน์ "TKO" โดย "น็อกเอาต์ แมน"
ลองไล่ๆ ไฟต์การ์ด ในศึก ONE Fight Night 39 ที่จะแข่งขันกันในช่วงเช้าวันที่ 24 มกราคม นอกจากคู่เอก ที่ แรมโบ้เล็ก จะเจอกับ อับดุลลาห์ และก้องธรณี ดวลกับ อัสซาดูลาห์ ในกติกามวยไทยแล้ว ยังมีอีกหลายคู่ที่น่าสนใจ
โดยในกติกา MMA มีอยู่หนึ่งคู่ที่น่าดูยิ่ง "เชส แมนน์" เจ้าของฉายา Mannimal ผู้ไร้พ่าย จากสหรัฐฯ มีคิวขึ้นดวลกับ อิซี ฟิติเคฟู ลูกครึ่งออสซี่-ตองกา
ชีวิตของ เชส แมนน์ ถือว่ามีสตอรีที่น่าสนใจ เพราะเรียกได้ว่า "เกเร" ถึงขีดสุด เขาถูกจับเข้าสถานพินิจตั้งแต่ 10 ขวบ เพราะไปพ่นสีในสวนสาธารณะ และทำกระจกร้านค้าแตก แต่นั่นเป็นแค่เรื่องที่ธรรมดามากๆ
ที่บอกว่าดูธรรมดามาก เพราะชีวิตของเขาดาร์คกว่าที่คิด พ่อ และแม่ของเขา ติดยาเสพติดตั้งแต่ตัวของ เชส ยังอายุน้อย แม้ตัวพ่อ และแม่ พยายามทำให้ชีวิตของลูกนั้นดี ไม่ต้องมาเหมือนกับพวกเขา ผลักดันให้เล่นกีฬาทุกประเภท แต่เรื่องของยาเสพติดก็ตามหลอกหลอนเขาไม่หยุด
พ่อ และแม่ ถึงขั้นเคยทำร้ายตัวของ เชส และพี่น้อง มาแล้ว จนเขาต้องไปๆ มาๆ ระหว่างบ้านพ่อแม่ กับบ้านปู่ย่าตายาย ซึ่งนั่นก็ทำให้ชีวิตเขามีปัญหามาโดยตลอด เพราะนอกจาก 10 ขวบ ที่เขาถูกจับจากเรื่องพ่นสี และทำลายข้าวของแล้ว ยังมีประวัติเป็นหัวขโมย
เขาถูกส่งเข้าไปอยู่สถานพินิจที่อยู่ห่างไกลจากบ้านพ่อและแม่ แต่เคราะห์ซ้ำ กรรมซัด ก็ถูกเจ้าหน้าที่ของที่นั่นกลั่นแกล้ง ถึงขั้นทำร้ายร่างกาย ตัวของเขามีแต่รอยฟกช้ำ แถมยังถูกบีบคออย่างแรงอยู่บ่อยๆ เมื่อพ่อ และแม่ของเขาไปเยี่ยม เห็นร่องรอยพวกนั้น จึงไม่พอใจอย่างหนัก พาตัวลูกของเขากลับบ้านทันที
แต่เมื่ออายุมากขึ้นเรื่อยๆ เชส ก็ดูโตตามวัย เมื่ออายุ 19 เขาก็มีลูกคนแรกกับแฟนสาว ซึ่งนั่นเหมือนทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือ เพราะมันทำให้เขาอยู่กับร่องกับรอย ไม่เกเรอีกเลย
"พอภรรยาผมคลอดลูกสาว มันเหมือนเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตผมไปเลย มันทำให้ตัวผมตื่น พระเจ้าช่วยให้ผมมีสติ ช่วยชีวิตผม ผมกล้าพูดแบบนั้นเลย" เชส กล่าว
แม้ชีวิตวัยเด็กของ เชส จะดำดิ่งลงเหวแค่ไหน แต่สิ่งหนึ่งที่ติดตัวเขามาตลอด คือศิลปะการต่อสู้ ที่พ่อและแม่ของเขาสนับสนุน โดยเจ้าตัวหลงใหลมันมาตั้งแต่เด็ก ศึกษามันมาตั้งแต่อายุ 4 ขวบ ไม่ใช่แค่การปะทะ แต่เขาศึกษามันถึงเทคนิคชั้นสูงต่างๆ เข้าใจตำแหน่ง และรู้เรื่องเทคนิคต่างๆ ตั้งแต่เด็ก ก่อนเขาจะปะทะจริงด้วยซ้ำ
พออายุ 15 แม้เขาจะเริ่มต้นฝึกบราซิเลียนยูยิตสู แต่ เชส ก็ยังกังวลอยู่ตลอดเมื่อจะต้องขึ้นต่อสู้กับคู่แข่ง เพราะเขาไม่ชอบความพ่ายแพ้ มีอยู่ช่วงหนึ่งเขาเปลี่ยนไปเล่นฟุตบอล (อเมริกันฟุตบอล) และก็ทำผลงานได้โดดเด่นในตำแหน่งควอเตอร์แบ็ค (ตัวขว้าง)
เชส โดดเด่นถึงขั้นได้รับความสนใจจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่พร้อมเสนอทุนให้ แต่สุดท้ายเขาคิดไตร่ตรองอย่างดีแล้ว จึงทำการปฏิเสธ เพราะตอนนั้นยังอยู่ในช่วงวัยรุ่นบ้าบิ่น และมองว่าอาจไม่ใช่ทางที่เหมาะสมอันแท้จริงสำหรับตัวเอง
เขาผันตัวไปเป็นนักกีฬายกน้ำหนักอยู่พักหนึ่งในช่วงที่บ้าพลังถึงขีดสุด แต่ทุกอย่างก็มาหยุดลงจนเมื่อได้ลูกสาวคนแรกตอนอายุ 19 นั่นทำให้เขาเริ่มจริงจังกับชีวิต เลิกเกเร และต้องหาอะไรจริงๆ จังๆ ทำเสียที
จนอายุ 21 เขามุ่งมั่นกับศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวแบบจริงจัง เพราะเขาคิดว่านี่แหละคือสิ่งที่ใช่สำหรับตัวเองมากที่สุด เขาอยู่ในยิมตลอด ทำร่างกายของตัวเองให้ดีที่สุด ฝึกฝนทั้งบราซิเลียนยูยิตสู และมวยไทย จนสุดท้ายกลายมาเป็นนักกีฬา MMA
สถิติก่อนเข้ามาประเดิมใน ONE ถือว่ายอดเยี่ยม สะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นในรายการแข่งขันอย่างเป็นทางการที่สหรัฐฯ จนสุดท้ายกำลังจะได้รับโอกาสจาก ชาตรี ศิษย์ยอดธง เพื่อโชว์ฝีมือของเขาบนสังเวียน ONE ในช่วงปลายเดือนมกราคม 2026 นี้